1977 test yapıldı, 10 pozitif vaka

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 1977 olduğunu, 10 pozitif vakaya rastlandığını, 2 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Pilli, pozitif vakalardan 2 kişinin hava yolu, 4 kişinin deniz yolu ile ülkemize geldiğini, 3 vakanın daha önce tespit edilen pozitif vakanın temaslısı olduğunu ve bu süreçte gözetim altında olduğunu, diğer vakanın ise yerel bir vaka olduğunu, Sağlık Bakanlığı ekipleri tarafından temaslı takibinin yapıldığını söyledi.

21 Ağustos 2020 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 1977

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 10

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı-2

Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- yok

Yapılan Toplam Test Sayısı- 104.941

Toplam Vaka Sayısı- 247

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 169

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 74

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 4

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- yok