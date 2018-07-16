"1974 olaylarıyla ilgili tartışma başlamalıdır"

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Temmuz Kıbrıs için zor bir aydır. Bu yıl, 15 Temmuz ve 20 Temmuz 1974 trajik olaylarının 44. yıldönümüdür. Farklı insanlar için farklı anlamlar taşısalar da, bu olaylar, birçok insanın hayatını kaybetmesine, yerinden olmasına ve ülkemizin bölünmesine neden olmuş ve tüm Kıbrıslılara anlatılmaz acılar vermiştir.

Bugün UniteCyprusNow olarak, Kıbrıs’taki tüm toplumlara ve liderlere, dökülen kandaki ve ülkemizin bölünmesindeki payımız, birbirimize yaşattığımız ıstıraplar, ve Türkiye ve Yunanistan’ın bu acıda oynadığı rol ile ilgili samimi bir tartışma başlatmaları çağrısı yapmaktayız. Böyle bir tartışma olmaksızın, geçmişin bitmez döngüsüne çakılıp kalacak ve daha iyi bir gelecek kurmakta başarısız olacağız.

Söz konusu yıldönümleri, biz Kıbrıslılara, geçmişimizin ortak acılar, hatalar ve haksızlıklarla dolu olduğunu hatırlatmalıdır. Ancak geçmişimizle yüzleşerek, hatalarımızı kabul ederek, birbirimizin acılarını tanıyarak ve affederek daha iyi bir gelecek kurabiliriz.

Gelecek nesillere nefret, düşmanlık ve milliyetçilik ile lekeli bölünmüş bir ada bırakmamak, ve ülkemizi birleştirmek için öncülük etmek bizim elimizdedir. www.unitecyprusnow.org web sitemize kaydolarak bize katılın ve ülkemizi ve insanlarımızı birleştirme çabalarımıza yardımcı olun.”