1940’lı yıllarda evladını emziren annenin fotoğrafı…

LURUCİNA’DAN HATIRALAR…

Bu fotoğraf aslında tarihi bir fotoğraf: “Lurucinalıyık” grubunda Artun Gökşan Lurucinalı’nın paylaşmış olduğu bu fotoğraf 1940’lı yıllarda çekilmiş, İkinci Dünya Savaşı sonrası, tahminen 1948 veya 1949 yıllarında… Bebeciğini emzirirken çekilen bu resim bence çok önemli çünkü bunun o yıllarda son derece doğal bir şey olduğunu gösteriyor. Şimdi ne olduysa insanlar delirdi ve bu en doğal şeye dahi “ayıp” gözüyle bakarlar ve kadınlar da mecbur kalıp kampanya düzenleyerek “Biz bebeğimizi istediğimiz yerde emzirmek isteriz” demek zorunda bırakılıyorlar…

Artun Gökşan Lurucinalı, bu fotoğrafla ilgili şöyle yazıyor:

“Çocuğunu emziren kadın Emete Arif Yakula (Gocagaro), en solda duran, oğlu Kemal Arif Yakula, sonra kızı Şerife Arif Yakula ve önde oturan büyük ihtimalle Yusuf Arif Yakula, kucakta meme emen de Armağan Yakula olabilir; en sağda duran Dudu Arif Tsaera, yanındaki kızı Razge (Ahmet Ganulli’nin eşiydi) ve önde sağda oturan çocuklar da Dalili Süleyman İbrahim ile kardeşi Yusuf İbrahim. (Fotoğrafı Leyla Goodwin-Rose gönderdi)…”

1948 yılından bu yana 72 sene geçmiş ve biz ileriye gideceğimize, bu konuda gerilemişiz… Bu bakımdan, tarihi bir belge bu fotoğraf… Biz de okurlarımızla paylaşıyoruz… Belki geçmişten hep birlikte dersler çıkarıp geriye değil, ileriye doğru ilerlememiz gerektiğini kavrayabiliriz umuduyla…

Resimle ilgili olarak “LURUCİNALIYIK” sosyal medya grubunda Emete Toros, şöyle diyor: “Rahmetlik Emete nenemin sert bakışlarının ardında yatan şefkat dolu kalbinin resmi bu… Annemin bu yaşta çekilmiş resmi hiç yoktu bende… Sevgili Sultan Barbaros, iyi ki benimle paylaştın…”

Resimde emzirilen çocuk olan Armağan Yakula ise şöyle yazıyor:

“Bu resim nerede bulundu ise, çok güzel bir belge… Gönderenlerin eline sağlık. Ben Armağan Yakula, 1948 doğumluyum… Yusuf 1943, Şerife de 1940, Kemal 1938 doğumludur. Yani bu resim 1949 veya 1950 yılında çekildi. Bu resim benim bildiğim kadarı ile babamın o dönemde resim çeken fotoğrafçı bir Ermeni vardı, babamla devamlı istişarede bulunurlardı…” (Herhalde resmi bu Ermeni’nin çektiğini kastediyor Armağan Yakula).

Tutku Gazi Behzatoğlu ise şöyle yazıyor:

“Müthiş bir fotoğraf… Hangi yıl bilemedim ama bu fotoğraf çekilirken, annenin çocuğunu emzirmesi çok büyük bir olay o dönem için… Bu zamanda bile toplum içinde bir anne çocuğunu emzirirken ayıplanır… Cesareti çok duygulandırıcı…”

İkinci fotoğraf ise bir kadını bir eşeciğin üstünde evlatçıklarıyla gösteriyor ve orada da kadın bebeciğini emziriyor – bu fotoğraf ise “Eski Fotoğraflar” sosyal medya grubunda Anthia Lofitu tarafından paylaşıldı…

Hayır, bu fotoğraf Lurucina’da çekilmedi – nerede çekildiğini bilmiyoruz… Kıbrıs’ın herhangi bir yerinde çekilmiş olabilir… Geçmişten gelen bir belge bu da… Yine çok eski bir fotoğraf ve geçmişte kadınların evlatçıklarını emzirirken, utanılacak bir şey yapmadıklarının bilinciyle, fotoğrafçı kendilerini çekiyor olsa dahi, gayet doğal davrandıklarını yansıtıyor…

BİR ŞİİR…

Kızıl Masal

Bir gün

İçime bir ipekböceği düştü

Dut yaprağı olduğumu anladım

Dokundum da yelken oldum

Yelkenim rüzgara durdu

Pusulam yönünü buldu

Yüreğim dümeni kırdı

Doğruldum eski limana

Mavi, sıcak tuvalde

Beyaz martı sesleri

Gözlerimin pusunda

Eskimiş kan izleri

Bir kadın ve bir çocuk

Kadında çocuk telaşı,

Çocukta kadın

Kadın çocuğun peşinde,

Çocuk kadının

Gül beyazı, kelebek sarısı

Meltemle meşalenin dansı

Kelebekte benek,

Meşalede alev,

Kadın ve çocukta cıvıl cıvıl iki göz

Bana doğru uzanmış

Elinin altında mutluluk

Uzansa koparacak bir büyük parça

Elinin altında bir meçhul ateş

rengarenk, tanıdık, yabancı

Uzansa yanacak

Gözü, kulağı, yüreği yeni şeylerle dolu

Bıraksa bırakılmaz, kaça kaçılmaz

Cebine de koyamaz, yanan mumun heyecanı

Bana doğru akan serin cesaret pınarı

İçtim, tekrar içtim, yaklaştım kan izine

Sinmiş beş yüz yıllık kalenin taşlarına

Harc içinde dar geçit, sızar kırmızı

Baktım,

- Geçit derin, cesaret kifayetli-

Gittim boyunca

Uzadı yolculuğum

Ve bir tezat aleme vardım

Ellilerin Lefkoşa'sıyla, yetmişlerin Yozgat'ı

Oturmuş tavla oynar

Yaklaştım,

Şen şakrak Lefkoşa

Herkes şemsiye taşır yanında

O masmavi gökyüzü

Attı zarını, ve başladı

"Ben bıraktığımda kardeşti herkes

Açlıktı en büyük düşman

Ve sütü olan Hayriye

Hem Ali'yi emzirirdi

Hem de yazgısı tarhana suyu olan

Maria'nın Yorgi'yi"

Gözlerimi kapattım,

Ve Yorgi'yi de gördüm öğretmen haliyle

Kitapların yazdığını değil,

Yüreğindekileri öğrettiğini çocuklarına

Geceyi bölen yüzsüz, zorba ışıkların altında

Kardeşi Ali'nin de olduğunu

***

"Sen bana bak" der gibi başladı Yozgat

Avucunda vuruğu ama sesi yüksüz

Yaşlı, kısacık, dimdik, çevik

"Dedem anlatırdı bana

Çağrılmış İnceoğlu

Gelmiş temiz, yiğit insanlar gibi

Aklında hasat, ekmek parası,

Karısı, iki kızı

O önde, silahsız, yalnız

Dedemgil arkada

Girmiş karargaha

Girmesiyle de inmiş boynuna

Yeni bilenmiş balta

Yapışmış katilinin yakasına

İnceoğlu'nun şaşkın elleri

Ve yere düşen başı sormuş

- Ben sana ne yaptım? "

Dayanamaz çocuk ruhum

- Neden amca?

"O zaman öyleydi"

...

O - zaman - öyleydi

O - zaman

O

Zaman mı suçlu, şatafatlı zalim mi?

O zaman geçti mi sahi?

Gölgesi üstümüzde,

Zihnimizde tıkaç

Bizi bizden ayıran şer duvar hiç

göçtü mü?

Hırçın, kalleş dalgaların sesini

Acımasız uğultuya çeviren

Gaddar mağaradan

Gözlerimin uysalında kürek çekerek uzaklaştım

Diyarbekir'e vardım

Gözlerimin içine okurca,

Kardeşçe baktı

İnsan gözlü, insan yüzlü

İnsan yürekli Diyarbekir

Asırlık zulmün hayattan

kürek kürek götürdüğünü

Kaşık kaşık koymuş kendinden

Dizmiş özenle hazırladığı salataları

Pırıl pırıl camekana

Ve durmuş yanıbaşında

Önünde beyaz önlüğü,

Pazartesi tırnak temizlik teftişine hazır

Bir ilkokul çocuğu

Yüzünde alçak gönüllü bir tebessüm

Ve işini iyi yapmanın verdiği huzur

"Bizim oraların kıymeti bilinmez

Hiç de bilinmedi

Bir kadın gelmiş bir zaman

Uzun yoldan, yayan,

Pejmürde, perişan

Biri kucağında, biri eteğinde iki çocuk

Ölüyle canlı arası

Oturmuş ağacın altına

Gözlerindeki dehşet başka dünyalardan

Göz değil, iki kör kuyu

Işık düşse çıkmaz

Dedem sorunca - tarifsiz- dermiş babası

- Anlatsam dilim utanır

- Dinlesen kulağın

- Yazsam kalem, kağıt

Sonra çıkarmış cebinden

Bir avuç kuru üzüm

Ağzında ıslatmış

Ve yedirmiş çocuklarına

Ve kalkıp gittiği zaman, Üstad

Yanında bir çocuk varmış "

...

Aradan ne kadar zaman geçti bilmem

Kalkıp masama geldi

"O geride kalan çocuk" dedi

"benim nenemdir

yediğin çiğ köfte

onun tarifi

Dert etme, acısı

Adam olanı ağlatır."



Yalçın Oytam