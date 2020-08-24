Lefkoşa31 °C

  1. HABERLER

  2. HABERLER

  3. 1922 test yapıldı, 6 pozitif vaka
1922 test yapıldı, 6 pozitif vaka

1922 test yapıldı, 6 pozitif vaka

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 1922 olduğunu, 6 pozitif vakaya rastlandığını, 6 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

A+A-

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 1922 olduğunu, 6 pozitif vakaya rastlandığını, 6 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Pilli, pozitif vakalardan 4 kişinin  hava yolu, 1 kişinin deniz yolu ile ülkemize geldiğini, diğer vakanın daha önce tespit edilen pozitif vakanın temaslısı olduğunu ve bu süreçte gözetim altında olduğunu, Sağlık Bakanlığı ekipleri tarafından temaslı takibinin yapıldığını söyledi. 

 

24 Ağustos 2020 Covid-19 genel durumu  şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 1922 

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 6 

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı-6 

Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- yok

Yapılan Toplam Test Sayısı- 110.114    

Toplam Vaka Sayısı- 277    

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 186 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 87   

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 4 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- yok

Bu haber toplam 1491 defa okunmuştur
Etiketler : ,
Önceki ve Sonraki Haberler