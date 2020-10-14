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1901 test yapıldı, 3 pozitif vaka

1901 test yapıldı, 3 pozitif vaka

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 1901 olduğunu, 3 pozitif vakaya rastlandığını, 1 kişinin taburcu edildiğini açıkladı. 

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Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 1901 olduğunu, 3 pozitif vakaya rastlandığını, 1 kişinin taburcu edildiğini açıkladı. 

Pilli, pozitif vakaların deniz yolu ile ülkemize geldiğini belirtti.

 

14 Ekim 2020 Covid-19 genel durumu  şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 1901

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 3

Ülke dışından gelen vakalar -  3

Karantinada pozitifleşen temaslı vakalar –

Yerel vakalar –

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı- 1

Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- yok

Yapılan Toplam Test Sayısı- 193.421

Toplam Vaka Sayısı- 819

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 770 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 45

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı- 12

Pandemi Otellerinde takip edilen vaka sayısı- 32

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 4 

 Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- 1

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