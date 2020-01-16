190 bin Euro’luk kazı kazan; ‘İhaleyle değil, Bakanlar Kurulu kararıyla’

Dila ŞİMŞEK

Kazı kazan biletleri, üç yıl aradan sonra Aralık’ta yeniden satışa girdi, 190 bin EORU, yani 1 milyon 300 bin TL’lik biletlerin basımı için ihaleye çıkılmadığı belirtildi.

Biletlerin ihaleye çıkılmadan basılmasının ‘usulsüzlük’ olduğu iddia edilirken, YENİDÜZEN’e konuşan Piyangolar Birimi Sorumlusu Osman Yıldızev ise, ‘ihaleye çıkılmadığını’ doğruladı, usulsüzlük iddiasını reddetti: “İhaleye çıkılmadı çünkü yıllardır çalışılan şirketle, Bakanlar Kurulu kararıyla anlaşıldı” dedi.

Merkezi İhale Komisyonu Başkanı Halil Talaykurt da “Birim sorumlusu ihaleye çıkmadan da, Yönetim Kurulu kararıyla doğrudan alım yapabilir” şeklinde konuştu.

13 Aralık’ta tekrardan satışa sunulan Kazı Kazan biletleri, toplam 6 milyon adet basıldı.

Bu biletlerin 2 Milyon adedi hemen kazan tombala, 2 Milyon adedi hemen kazan ve 2 Milyon adedinin ise şanslı kutu…

‘Yasal değil’

Merkezi İhale Komisyonu yasasına göre, ihaleye çıkılmadan, ‘doğrudan’ alışveriş yapılması için, mali tutarın asgari ücretin 10 katını veya 20 katını (yapılacak işleme göre değişiyor) aşmaması gerekiyor.

Kazı kazan için de, MİK yasasında 24. maddenin 1a ve 1b’de düzenlenen standarda uygun olarak alınması ve ödenmesi gerekiyor…

MİK Yasası’na göre, sadece şu durumlarda ‘ihale olmaksızın, doğrudan alım’ yapılabiliyor: “Yasa kapsamındaki idarelerin, tahmini değeri KDV hariç aylık brüt asgari ücretin 10 (on) katını ve 20 (yirmi) katını aşmayan ve konu ile ilgili teknik daireler tarafından onaylanan yapım işleri.

İhtiyacın sadece tek bir gerçek veya tüzel tek kişi tarafından karşılanabileceğinin tespit edilmesi hali”…

Bu durumda, ilgili maddelerin belirttiği tutarın çok üstünde olan, 1 Milyon 300 Bin TL (190 Bin Euro) değerindeki kazı kazanların, ihaleye çıkılmadan, doğrudan alınması ‘usulsüzlük’ olarak yorumlandı.

Basın açıklamasında “İhaleyi Türkiye’de bir şirket kazandı” denmişti

Spor Dairesi, Piyangolar Birimi 12 Aralık’ta düzenlediği basın toplantısında, ertesi gün Kazı Kazanların satışa sunulacağını duyurmuştu. Toplantıda yapılan açıklamada, gerekli basımı ülkede gerçekleştirebilecek bir firma olmadığından dolayı, Türkiye’de bir şirketin ‘ihaleyi kazandığı’ ifade edilmişti.

Piyangolar Birimi Sorumlusu Osman Yıldızev:

“Bu şirketle önceden de Bakanlar Kurulu kararıyla, ihalesiz çalışıyorduk”

Usulsüz bir durum olmadığını söyleyen Piyangolar Birimi Sorumlusu Osman Yıldızev, ihaleye çıkılmadığını doğruladı. Yıldızev, “Ülkemizde ve Türkiye’de, bu işi yapabilecek bir şirket yok. Biz de Türkiye üzerinden, üçüncü ülkelerle temasa geçiyoruz. Bir Hindistan şirketi olan Eagle Press Private Ltd. ile 2014’ten beri çalışıyorduk, bu şirket, Türkiye’nin de kazı kazan biletlerini üretiyor. Daha önceden de, Bakanlar Kurulu kararıyla ihalesiz olarak çalışıyorduk” şeklinde açıklamada bulundu. İhale yasasına göre, bir işin yapılamadığı takdirde, Piyangolar Biriminin yetkilendirildiğini ifade eden Yıldızev, bu şekilde alım yapabildiklerini söyledi. MİK’e bunu yazıyla da belirttiklerini kaydeden Yıldızev, bir iddia ile birimlerin rencide edilmemesi gerektiğine değindi.

MİK Başkanı Halil Talaykurt:

“Birim sorumlusu ihaleye çıkmadan da, Yönetim Kurulu kararıyla doğrudan alım yapabilir”

Merkezi İhale Komisyonu Başkanı Halil Talaykurt, Piyangolar Biriminin yetkisini kullanarak doğrudan alım yapabileceğini ifade etti, ihaleye çıkılmamasında bir usulsüzlük olmadığını savundu Talaykurt, “Birim sorumlusu ihaleye çıkmadan da, Yönetim Kurulu kararıyla doğrudan alım yapabilir” dedi.