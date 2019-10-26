19 yıllık af: 60 milyon TL bekleniyor

Çalışma Bakanlığı, düzenlediği “Sosyal Sigortalar İçin Af Yasa Tasarısının” yürürlüğe geçmesi durumunda, 7 bin işverenin katılımını öngörüyor. YENİDÜZEN'e af ile ilgili bilgi veren bakanlık affın 19 yılı kapsayacağını açıkladı. DEV-İŞ ise "suç işleyen işverenlerin affedileceğini" iddia ederek affa tepki gösterdi. Af, 2000 yılı ile 2019 yılları arasındaki 19 yıllık zamanı kapsayacak. Ekonomik sorunlarından dolayı çalışanlarının sosyal sigortalarını yatır(a)mayan işletmeciler, aftan yararlanabilecek. Bakanlığa göre; aftan, 7 bin işverenin katılımı ile, 50-60 Milyon TL arası gelir elde edileceği tahmin ediliyor. Çalışma Bakanlığı af kapsamına kaç işçinin dahil olabileceği konusunda net bir tahminde bulunamıyor. Çalışma Bakanlığı, primlerini düzgün yatıran işverenleri de ‘mükafatlandıracak’. BAKAN: İŞVERENİN BORCU İKİYE KATLANMIŞ DURUMDA Çalışma Bakanı Sucuoğlu, “Bu yasa, on dokuz yıldır sosyal sigorta primini ödeme sıkıntısı çeken her işveren için geçerli olacak. Ülkemizin özel bir durumu söz konusu, ambargo altındayız ve Türk Lirası kazanıp, döviz üzerinden borçlanıyoruz. Dolayısıyla ekonomik anlamda çok sıkıntı yaşanıyor ve birçok işverenin borcu ikiye katlanmış durumda. Primlerini ödeyemeyenler oldu” şeklinde konuştu. DEV-İŞ: "HAPİS CEZASI VAR, HÜKÜMET AFFEDİYOR" Devrimci Genel-İş Başkanı Ömer Naşit, “Her bir çalışan için, bir aylık sigortası yatırılmaması halinde Sosyal Sigortalar Yasasına göre 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası olan bir suçun hükümet tarafından affedilmesini kamuoyunun takdirine bırakıyorum” şeklinde konuştu, affa karşı olduğunu belirtti. HÜR-İŞ: "NASILSA AF ÇIKAR DÜŞÜNCESİ VAR" HÜR-İŞ Başkan Vekili ve Kamu-İş Genel Başkanı Ahmet Serdaroğlu, afların birkaç sene içinde tekrar edildiğini söyledi, işverenlerin ‘nasılsa af çıkar’ düşüncesi ile primleri ödemediğine işaret etti. Serdaroğlu, düzenli ödeme yapan kişilerin de moralini bozduğunu söyledi. İŞ İNSANLARI DESTEK AMA: "SON YASA OLSUN" İŞAD Yönetim Kurulu Başkanı Enver Mamülcü çıkarılacak affa destek olduklarını, ancak artık bu affın son yasa olması gerektiğini kaydetti.

Dila ŞİMŞEK

Çalışma Bakanlığı, çalışanının sigorta primini öde(ye)meyen işverenler için 19 yıl geriye dönük “af yasası” çalışmalarında sona geldi. Hedef, afla birlikte 50-60 milyon TL gelir toplamak.

YENİDÜZEN’e bilgi veren Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, affın Meclis Genel Kurulu onayından geçerek yürürlüğe girmesi durumunda, 7 bin civarı işverenin katılacağını, bu şekilde 50-60 Milyon TL’lik gelir elde edileceğini öngörüyor.

Sosyal Sigortalar affı, 2000 ile 2019 yılları arasındaki 19 yılın tamamını kapsayacak, ekonomik zorluktan dolayı bu yatırımları yapamayan tüm işverenler aftan yararlanabilecek.

Sucuoğlu, aynı kapsamda son affın 2017’de yapıldığını ve 10 bin işverenin katılarak, 110 Milyon TL’lik ödemede bulunduğunu ifade etti.

YENİDÜZEN sendikalara sordu: "Nasılsa af çıkar"

HÜR-İŞ Başkan Vekili ve Kamu-İş Genel Başkanı Ahmet Serdaroğlu, afların birkaç sene içinde tekrar edildiğini ve işverenlerin ‘nasılsa af çıkar’ düşüncesi ile primleri ödememesine neden olurken, düzenli ödeme yapan kişilerin de moralini bozduğunu söyledi.

Bu fikre katılan Devrimci Genel-İş Başkanı Ömer Naşit, “Her bir çalışan için, bir aylık sigortası yatırılmaması halinde Sosyal Sigortalar Yasasına göre 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası olan bir suçun hükümet tarafından affedilmesini kamuoyunun takdirine bırakıyorum” şeklinde konuştu, affa karşı olduğunu belirtti.

Öte yandan ise, İŞAD Yönetim Kurulu Başkanı Enver Mamülcü çıkarılacak affa destek olduklarını, ancak artık bu affın son yasa olması gerektiğini kaydetti. Mamülcü, altı dolu ve kapsamlı bir yasanın yürürlüğe girmesi gerektiğini dile getirdi.

Af neyi kapsıyor?

Sucuoğlu, yasa tasarısının önceki gün görüşüldüğünü ve dün üzerinde birkaç ufak değişiklik yapılarak hazırlığın sürdüğünü kaydetti. Çalışma Bakanı Sucuoğlu, “Bu yasa, on dokuz yıldır sosyal sigorta primini ödeme sıkıntısı çeken her işveren için geçerli olacak. Ülkemizin özel bir durumu söz konusu, ambargo altındayız ve Türk Lirası kazanıp, döviz üzerinden borçlanıyoruz. Dolayısıyla ekonomik anlamda çok sıkıntı yaşanıyor ve birçok işverenin borcu ikiye katlanmış durumda. Primlerini ödeyemeyenler oldu” şeklinde konuştu.

İşverenlerin Sosyal Sigorta’ya olan borçları nedeniyle ihaleye giremediklerini ve yasal anlamda da zorluk yaşadıklarını ekledi.

Sucuoğlu, “Biz devlet olarak, ‘şu veya bu nedenle işleriniz bozuldu, bizi ilgilendirmez’ diyemeyiz. Devlet zora düşen vatandaşını korumak zorundadır” dedi.

“Primleri düzenli ödeyenlere de, teşvik ve tebrik olarak mükafat verilecek”

Düzenlenen af yasası ile ödemelerinde zamanında ve düzgünce yapan işverenlere, motivasyon kaybı yaşatmamak için de çalışıldığını belirten Sucuoğlu, bir mükafatın da hazırlandığını söyledi.

Sucuoğlu, ödemelerini düzenli yapan işverenlerin kaygılarını anladığını ve moral bozukluğu yaşamamaları için tebrik ve teşvik anlamında bir mükafat hazırlandığını, bunun af yasası ile birlikte olmak üzere Meclis Genel Kurulu’na sunulacağını açıkladı.

“Toplumdaki ‘nasılsa af çıkar’ algısını ve düzenli ödemelerini gerçekleştiren işverenlerin hassasiyeti için, paralel bir tasarı üzerine çalışıyoruz. Primlerini düzgün yatıran işverenleri de mükafatlandıracağız ve bu, af yasası kapsamında birlikte meclise sunulacak” dedi.

Gündemde sıklıkla konuşulan ve eleştirilere maruz kalan af yasası ile ilgili, “Yasanın sıklıkla çıktığı doğrudur. Ancak ülkemizi, diğer ülkelerle kıyaslayamayız. Biz dövizle karşı karşıyayız. İnsanlar 50 Bin borçlanıyor, borç 300 Bin TL’yken diğer güne 400 Bin ile uyanıyor. Bu da küçük ve orta halli işletmeleri çok zor durumda bıraktı” diye konuştu.

Genel Sağlık Sigortası 2020’de

Çalışma Bakanı Sucuoğlu, Türkiye yetkilileri ile 30 seneden beri ilk defa Genel Sağlık Sigortası ile ilgili bir protokol hazırlandığını, bunun TC yetkililerinin ülkeye gerçekleştirecekleri ziyarette imzalanacağını kaydetti.

Genel Sağlık Sigortası ile ilgili, Çalışma Bakanlığı kapsamındaki yasanın ise 2020’nin ilk aylarında Meclis Genel Kurulu’na sunulacağını ifade etti.

Hür İşçi Sendikaları Federasyonu (HÜR-İŞ) Başkan Vekili ve Kamu-İş Genel Başkanı Ahmet Serdaroğlu:

“İsmi vergi listelerinde yer alan, altında lüks aracı ile gezen kişilere af sağlamaktan bahsediyoruz”

“Aftan gerçekten ödeme zorluğu çekenlerin değil, bunu alışkanlık haline getirmiş kişilerin yararlandığına inanıyorum. Sosyal Sigorta Dairesi’nin, Yakın Doğu’ya büyük miktarda borcu var, onlar ödeyemez hale geldiğinde ne olacak? Sigorta, memleketimizin kalbidir. Hepimiz emekliye çıkacağız ve buradan alacağımız para ile hayatımızı idame edeceğiz. Daire’nin zora düşmesi herkesi etkileyecek bir şeydir. Ben bu affın, kişilere yönelik bir icraat olduğuna inanıyorum. Afla, düzenli yatırım yapan işletmeciler de ödeme yapmaktan uzaklaşacak çünkü çok büyük bir moral bozukluğu yaşanacaktır. İsmi vergi listelerinde yer alan, altında lüks aracı ile gezen kişilere af sağlamaktan bahsediyoruz. Ülkemizde af çıkması artık bir alışkanlık haline geldi ve birkaç senede bir yaşandığı için toplumda da bu şekliyle biliniyor. Siyasilerin, oy odaklı değil, toplum odaklı düşünmesi ve cesur adımlar atması gerekir.”

Kıbrıs Türk İş İnsanları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Enver Mamülcü:

“Affın son kez çıkması gerektiğini düşünüyoruz”

“Üç hafta önce Sayın Bakan ile görüşerek tasarıyı sorduk ve çıkarılan affın piyasada motivasyonu olmadığı, aksine bunun alışkanlık olarak olumsuz algılandığı yönünde konuştuk. Affın son kez çıkarılmasını, altının dolu bir yasa olması gerektiğini de söyledik. Çünkü kimi işverenler, ‘nasılsa af çıkacak’ diye düşünerek görevlerini yerine getirmeyebilir. Af çıkmalı evet, ama kapsamlı ve son kez çıkmalı diye düşünüyorum. Birçok işverenin, ekonomik açıdan taahhütlerini yerine getiremediğini görüyoruz. Ancak ödenen vergilerin nasıl kullanıldığını bilmemek de insanlarda ödememe bilinci yaratıyor.”

Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu (DEV-İŞ) Devrimci Genel-İş Başkanı Ömer Naşit:

“Sosyal Sigortalar Yasasına göre 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası olan bir suçun hükümet tarafından affedilmesini kamuoyunun takdirine bırakıyorum”

“Öncelikle şunu net ifade edelim ki, af meselesi aslında KKTC dediğimiz, devlet olamayan devletin birkaç senede bir yaptığı alışkanlıktır. Normalde bir kural konulur ve ona uyulur. Ama maalesef ihtiyat sandığı ve sosyal sigortada bunu ortaya koyamıyoruz. Af yapıldıkça, tabiri caizse düzgün ödemelerini gerçekleştiren işverenleri ‘enayi’ konumuna düşürülüyor. Ayrıca, kişilerin sonraki ödemelerden de caymasına önayak oluyor. Devlet kendi alacağını bile afla alacaksa, ‘devlet’ olgusu tartışılır pozisyona gelir. Devlet iradesini ortaya koymazsa, devamlı af çıkarılan ve sorumlulukların yerine getirilmediği kısır döngüde yaşarız. Bunun yanı sıra, belediyelerle ilgili de 2020’de yapılacak bir uygulama söz konusu. Sosyal sigortaya borcu olan belediyelerin borcunun taksitlendirilmesi gündemde… Bu uygulamaya doğru giderken, işverenler için de affın çıkması konuşulması gereken bir durumdur. Belediye dahil olsa da olmasa da, affa kesinlikle karşıyız. Her bir çalışan için, bir aylık sigortası yatırılmaması halinde Sosyal Sigortalar Yasasına göre 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası olan bir suçun hükümet tarafından affedilmesini kamuoyunun takdirine bırakıyorum."