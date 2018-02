19 yıldır tükenmeyen ‘sahne’ umudu…

Didem MENTEŞ

Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları binasında çıkan alevlerin üzerinden 19 yıl geçti… Yıllardır kendi sahnesinde perde açmaktan yoksun kalan Devlet Tiyatrosu’nun külleri halen duruyor. Yıllar içerisinde pek çok kez değişime uğrayarak hazırlanan bina projesi, bir süre önce yeniden düzenlenerek mevcut yerine yapılması için hazırlandı ancak ‘kaynak bulunamaması’ gerekçesiyle proje hayalden öteye geçemedi. Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları sanatçıları, tiyatro sahnesi ve salonunun 19 yıldır yenilenmemesini ‘utanç’ olarak nitelendirirken, yeni hükümetin tiyatro binasını gündemine almasının umut verici olduğunu dile getirdi.

Bilindiği üzere 23 Şubat’ta Başbakan Tufan Erhürman, devlet tiyatrolarının yanan binasının, belediyenin arkasında sergi salonlarını da içeren binanın ve Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası için binanın gündemlerinde olduğunu, bunların projelendirmesi konusundaki talimatların verildiğini açıklamıştı.

Sanatçılar 19 yıldır bekliyor!

Yıllardır siyasiler tarafından yeni tiyatro binası konusunun sumen altı edildiğini söyleyen Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları sanatçıları, yeni hükümetten umutlu olduklarını, belirterek, en erken zamanda yeni binaya kavuşma temennisinde bulundular.

19 yıldır tiyatro sahnesi ve salonu olmayan Devlet Tiyatroları’nı tüm kadroyla ayakta tutmaya çalıştıklarını vurgulayan Devlet Tiyatroları sanatçısı Ertaç Hazer, yeni hükümetin devlet tiyatroları binasının yapılmasını öncelikleri arasına almasından dolayı yüreğine su serpildiğini dile getirdi.

Halen umutları olduğu için devlet tiyatrosunda iş yaptıklarını vurgulayan Devlet Tiyatroları sanatçısı Nergül Tuncay da tiyatronun 19 yıl sahnesiz kalması sadece siyasilerin değil halkın da gereken önemi göstermemesi nedeniyle yaşandığına ve en erken zamanda binanın yapılması gerektiğine işaret etti

Farklı yerlerde aktif bir şekilde tiyatro yapmaya devam ettiklerini söyleyen Devlet Tiyatroları oyuncusu Cevahir Caşgir ise “Benim için tek üzücü olan seyircimize ulaşamıyor olmamız ve seyircimizin layık olduğu yere davet edemiyor olmamamızdır” dedi

Yıllarıdır başka yerlerde oyun sahnelemekten muzdarip olduklarını söyleyen tiyatrocu Mehmet Samer ise Başbakan Tufan Erhürman’ın tiyatro binasını yapılmasının önceliğinde olmasının güven ve umut verici olduğunu dile getirdi.

Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları sanatçısı Ertaç Hazer:

“Umarım Devlet Tiyatrosu yeni hükümetle layık olduğu yere adım atar”

19 yıldır tiyatro sahnesi ve salonu olmayan Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları’nı tüm kadroyla ayakta tutmaya çalıştıklarını vurgulayan Devlet Tiyatroları sanatçısı Ertaç Hazer, yeni hükümetin devlet tiyatroları binasının yapılmasını öncelikler arasına almasından dolayı yüreğine su serpildiğini dile getirdi. Hazer, şöyle konuştu: “27 Şubat 1999 tarihinde bir Cumartesi günü yandı Devlet Tiyatroları… saat 16:00’da yandı, 16:30’da tamamıyla yanmış vaziyetteydi. Yandığı tarihten bugüne kadar yapılması için çok uğraştık. Bugüne kadar 57 oyun oynadık. Bu yanık, sahnesi olmayan Devlet Tiyatrolarını ayakta tutmak için toplumun ve halkın utancını örtmek için 57 oyun oynadık… Yurt içi ve yurt dışında da turneler yaptık. Gösterilerimiz binlerce, on binlerce kişiler tarafından görüldü, beğenildi ve ayakta alkışlandı. Ama ne yazık ki siyasiler hep söz vermelerine rağmen, ‘yapacağız, edeceğiz’ demelerine rağmen kıllarını pek kımıldatmadılar. Olayı hep sumen altı ederek sakladılar, gizlediler. Devlet tiyatrosunun olup olmaması onlar için fazla bir anlam ifade etmedi. Ama ne mutludur ki Başbakan Sayın Tufan Erhürman’ın bir açıklaması oldu; ‘3 önceliğim var, birisi de Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları binasının yapılmasıdır’ dedi. Eğitim Bakanı Sayın Cemal Özyiğit ile de İbrahim Andaç’ın cenazesinde görüştüğümüzde, tiyatro binasının yapılacağından bahsetmişti. Bunlar benim yüreğime su serpen olaylar. Çünkü her iki arkadaş da değer verdiğim, her iki arkadaş da sol görüşte olan arkadaşımdır ve solun sanata bakışı daha farklıdır. Devlet tiyatrosu yandıktan bugüne kadar geçen sürede birçok cami yapıldı. Bir camimiz de 33 Milyon dolara mal olan Hala Sultan İlahiyat Koleji ve camisidir. Oraya ayrılan 33 milyon doların sadece 2 milyon doları sadece devlet tiyatrosuna ayrılaydı durum farklı olurdu. Toplumda bu kadar caminin yapılması gerekli midir yoksa her bölgede Devlet Tiyatroları Şubesi olması mı? Çünkü biz Devlet Tiyatrolarıyız, dairemiz yoktur. Devlet Tiyatroları kurulduğunda her ilçede birer şubesi olmasıydı ve sanatın tiyatro yoluyla gelişmesiydi, insanın tiyatro yoluyla aydınlanmasıydı. Ama biz 1990’ların içinde Mağusa’da Buğday Camii’ni alıp şube yapmak için restore etmiş, temizliğini yapmıştık ancak birileri gelip elimizden almıştı. Sadece bir Devlet Tiyatro binamız vardı, o tiyatro binamız da 1999 yılında yandı kül oldu… Ama biz ayakta tutmaya çalıştık. Şimdi odacısından şoförüne, temizlikçisinden müdürüne kadar bir kadroyla tiyatromuzu ayakta tutmaya çalışıyoruz. Umarım Devlet Tiyatrosu yeni hükümet döneminde, aydın ilerici genç dinamik bakanlar, milletvekilleri ve bürokratlarla layık olduğu yere adım atar ve gelir”

Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları sanatçısı Nergül Tuncay:

“Hala umudumuz var ki devlet tiyatrosunda iş yapıyoruz”

“Halen umutları olduğu için devlet tiyatrosunda iş yaptıklarını vurgulayan Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları sanatçısı Nergül Tuncay, tiyatronun 19 yıl sahnesiz kalması sadece siyasilerin değil halkın da gereken önemi göstermemesi nedeniyle yaşandığına işaret etti. Tuncay, şunları vurguladı:

Ben 1999 yılında tiyatro yandığı dönem üniversiteye hazırlanıyordum. Beni yanık sahnede, müdür odasında devlet tiyatrosu üniversiteye hazırladı. O zaman bu zamana 19 yıl geçti… 19 yılda ben üniversiteyi kazandım, devlet tiyatrosu sayesinde okudum, döndüm 14 yıldır da kadrolu bir sanatçıyım. Üzgünüm ama biz 19 yıldır gelmiş geçmiş tüm siyasilerin ve halkın bizi önemsememesi nedeniyle sahnesiz kaldık. Sadece siyasiler değil halk da bizi önemsemiyor. Sevgili Mehmet Ulubatlı döneminde sadece idari binamıza kavuştuk ama asıl önemli olan sahnemize kavuşamadık. Bizim hala umudumuz var ki hala devlet tiyatrosunda iş yapıyoruz. Ama ne zaman bilinmiyor. Temennimiz en kısa zamanda olmasıdır. Her zaman bunun da esprisini yaparım; ‘emekliliğime kadar umarım Devlet Tiyatroları sahnesi yapılmış olur ve sahneye çıkıp kendi sahnemizde oyun oynayabilirim’ diyorum. Ne yazık ki sevgili Kemal Tunç 2007 yılında kaybettik ve sahneyi göremedi. Geçen hafta toprağa verdiğimiz İbrahim Andaç ne yazık ki o sahneyi göremedi. En azından biz toprak olmadan belki bir sahnemiz olur da orada gün yüzüyle sahneye çıkıp oyunlarımızı sergileyebiliriz. Ölmeden, Devlet tiyatrosu sahnesini görmek istiyorum…”

Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları sanatçısı Cevahir Caşgir:

“Seyircimiz bir sahnemiz olmadığı için devamlılık sağlayamıyor”

Farklı yerlerde aktif bir şekilde tiyatro yapmaya devam ettiklerini söyleyen tiyatrocu Cevahir Caşgir, “Benim için tek üzücü olan seyircimize ulaşamıyor olmamız ve seyircimizin layık olduğu yere davet edemiyor olmamamızdır” dedi. Caşgir, şunları aktardı:

“Yaklaşık 8 yıldır Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları’ndayım. Sürekli farklı farklı yerlerde sahne almak zorunda olmak bizim için yeterince yorucu. Bu hem iç düzen için hem de seyirciyle buluşabilmek adına oldukça yorucu bir şey. Çünkü seyircimiz bir sahnemiz olmadığı için devamlılık sağlayamıyor. Bizim en büyük zorluğumuz ve en büyük kaybımız da seyircimizi kaybetmiş olmak. Çünkü biz aktif bir şekilde tiyatro yapmaya devam ediyoruz. Evet, sahnesiz de tiyatro yapabiliriz, her yerde tiyatro yapabiliriz ama bizim için önemli olan seyirciye ulaşamamak. Seyircinin hangi sahneye geleceğini bilememesi ve sürekli farklı yerlerde izlemek, takip etmek durumunda olması bizim ülkemizde yeterince büyük bir kayıp. Sahnemizin olmaması da ayıp! O yüzden bizim için 19 yıldır, herkesin de dediği gibi utanç verici bir tablodur. Benim için tek üzücü olan seyircimize ulaşamıyor olmamız ve seyircimizin layık olduğu yere davet edemiyor olmamamızdır”

Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları sanatçısı Mehmet Samer:

“Sadece sözde kaldı”

Yıllarıdır başka yerlerde oyun sahnelemekten muzdarip olduklarını söyleyen tiyatrocu Mehmet Samer, Başbakan Tufan Erhürman’ın tiyatro binasını yapılmasının önceliğinde olmasının güven ve umut verici olduğunu dile getirdi. Samer, şunları söyledi: “Ben yaklaşık 5-6 senedir sözleşmeli oyuncu olarak görev alıyorum. Sürekli prömiyerlerimiz olsun çocuk oyunlarımız olsun hep başka yerlerde başka beldelerde izin alabildiğimiz kadar sahnelere çıkabiliyoruz. Onun dışında sahneler doluysa hiçbir şekilde gösterimizi sunamıyoruz, sanatımızı icra edemiyoruz bundan dolayı çok muzdaripiz. Yıllardır her gelen yeni hükümet yapacaktır diye söz veriyor. Sadece sözde kaldığı için 19 yıldır hiçbir şekilde tuğla atılmadı. Umuyorum ki Başbakan’ın öncelikleri arasına girdiğini söylediği tiyatro sahnesi olacaktır, bir şeyler yapılacaktır diye düşünüyorum. Güvenim ve umudum şu; oyunumuza Başbakan olduğu gün gelen Sayın Başbakanımız Tufan Erhürman bizi mutlu etmiş, sevindirmiştir. Kendisi de ‘devlet tiyatrosu sahnesinin olmaması bizim için büyük bir ayıp’ demiştir. Belki de bu ayıbı kapatacaktır diye düşünüyorum”