19 yaralı, 845 rapor

Ülkede 9-15 Temmuz tarihlerini kapsayan süre içerisinde, 70 trafik kazası meydana gelirken, bu kazalarda 19 kişi yaralandı. Aynı süredeki polis denetimlerinde 845 sürücü hakkında işlem yapıldı.

Polis bültenine göre 321 bin TL’lik hasar olduğu hesaplanan kazalardan 25’i Lefkoşa, 19’u Mağusa, 19’u Girne, 4’ü İskele ve 3’ü de Güzelyurt bölgesinde oldu.

845 TRAFİK SUÇU

Polisin aynı sürede ülke genelinde yaptığı haftalık rutin trafik kontrollerinde ise 845 kişi suçlu bulundu.

Polis açıklamasına göre, aleyhinde işlem yapılan araç sürücülerinin 241’i süratli, 150’si seyir halindeyken cep telefonuyla konuşma, 63’ü trafik levha ve işaretlerine uymama, 38’i seyrüsefer ruhsatsız araç kullanma suçlarından rapor edildi.

Sürücülerden 35’i alkollü, 28’i dikkatsiz, 21’i sürüş ehliyetsiz, 12’si muayenesiz, 24’ü sigortasız araç kullanmaktan, 8’i trafik ışıklarına uymamaktan, 6’sı tehlikeli sürüşten, 6’sı koruyucu miğfer başlıksız motosiklet kullanmaktan, 4’ü “A” yol kullanma izinsiz, 5’i “B” özel işletme izinsiz araç kullanmaktan, 1’i tonajından fazla veya tehlikeli yük taşımaktan, 1’i taksimetre bulundurmamaktan ve 202’si de diğer trafik suçlarından ceza aldı.