19 senelik aile emeği…

Osman Çerçi, aile işletmesi olan Çerçi Kuruyemiş’in Direktörlerinden biri… 2001 yılında babasının emekli oluşuyla, küçük bir dükkan olarak açtığı kuruyemişçinin aile mesleği haline geldiğini söylüyor. Çerçi, küçük kapasitede, kuruyemişleri kavurarak başladıklarını, ancak zaman içinde işletmenin büyümeye başladığını ekliyor.

“Bizzat gidip ürünü seçiyorum”

Annesi, babası ve kardeşinin de verdiği emekle gitgide işlerini ileriye taşıdıklarını söyleyen Çerçi, kuruyemişçinin artık aile mesleğine döndüğünü ifade ediyor. “Şimdi bir fabrikamız var, çok daha büyük kapasitede çalışıyoruz. Türkiye’ye giderek ürünleri bizzat seçiyoruz, hasadına, boyutuna, kalitesine dikkat ediyoruz. Bunun için çok emek harcadık, ben mezun olur olmaz işin başına geçtim. Hiç başka bir mesleği yapmayı düşünmedim. Çünkü küçüklüğümden beri, bu işi göre göre öğrenmiş ve sevmiştim” diye anlatıyor. Her işte olduğu gibi, zorlu günlerin de olduğunu belirten Çerçi, gıda sektöründe hijyenin önemine vurgu yapıyor. İleriye dönük en büyük isteğinin ise aile mesleğini yaşatmak, teknolojiyle işlerini daha da ileriye taşımak olduğunu söylüyor.