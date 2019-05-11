19 Mayıs törenlerle kutlanacak

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlanacak.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nın düzenlediği “19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Haftası” ise, 13-19 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşecek.

Hafta dolayısıyla gerçekleştirilecek tören ve etkinlikler çerçevesinde, öğrenciler, devlet ve hükümet yetkililerine ziyaretler gerçekleştirecek, kortej, dans gösterileri, sportif, kültürel, sosyal ve çevresel aktiviteler yapılacak.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, “19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik Ve Spor Bayramı Haftası” boyunca yapılacak etkinlikler şöyle:



“13 MAYIS 2019 PAZARTESİ

**Gençlik ve Spor Haftası Açılışı

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Haftası 13 Mayıs Pazartesi günü saat 09:00’da Lefkoşa bölgesi okullarından gelecek temsili öğrenci, öğretmen ve idarecilerin hazır bulunacağı Atatürk Anıtı’nda düzenlenecek açılış ile başlayacak.

Öğrencilerin günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, haftanın başlamasına ilişkin açılış konuşmasını gerçekleştirecek.

Gençlik ve Spor Haftası Bakan Özyiğit’in temsilci öğrencilerle beraber “Gençlik Ateşini” yakmasıyla resmen başlayacak.

**Gençlik Çalıştayı

Kutlama programı çerçevesinde ayrıca saat 10:00’da Lefkoşa Golden Tulip Otel’de ülkemiz liselerinde öğrenim gören öğrencileri temsilen, gençlerin katılacağı “Gençlik Çalıştayı” düzenlenecek.

14 MAYIS 2019 SALI

**Cuhmuriyet Meclisi - Meclis Oturumu

14 Mayıs Salı günü saat 10:00’da tüm lise okul kaptanlarının katılımıyla Cumhuriyet Meclisi ziyaret edilecek ve gençler Meclis Genel Kurulu’nu toplayacak.

**Serdar Kılıç’la Dağcılık ve İzcilik

“Yolunda Geleceğe Tırmanıyoruz” sloganıyla TRT “Doğadaki İnsan” Programı yapımcısı “Serdar Kılıç” İskele – Gazimağusa – Girne bölge okullarını temsilen 20 öğrenci ile birlikte Bufavento Kalesi bölgesine yürüyüş ve tırmanış yapacak. Saat 16:00-19:00

15 MAYIS 2019 ÇARŞAMBA

** Protokol Ziyareti

Ziyaretler kapsamında Haydarpaşa Ticaret Lisesi, Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı’nı ziyaret edecek. SAAT:10:00

**STREET BALL

“Spor Yaparak Eğlen” sloganı ile Lefkoşa Atatürk Büstü önünde Street Ball etkinliği düzenlenecek.

SAAT : 11:00

** Serdar Kılıç’la Dağcılık ve İzcilik “Yolunda Geleceğe Tırmanıyoruz” sloganıyla Serdar Kılıç Lefkoşa – Güzelyurt – Lefke - Lapta bölge okullarını temsilen 20 öğrenci ile birlikte Geçitköy Baraj bölgesine yürüyüş ve tırmanış yapacak. Saat 16:00

16 MAYIS 2019 PERŞEMBE

**Grafity

“Resimlerle 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı” sloganı ile duvar boyama etkinliği düzenlenerek öğrenciler tarafından günün anlam ve önemine vurgu yapılacak.

Yer : ÇAĞLAYAN PARKI

Saat : 09:00 – 17:00

** Protokol Ziyareti

Ziyaretler kapsamında Hala Sultan İlahiyat Koleji TC Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri’yi ziyaret edecek.

**Hüseyin Köroğlu’nun ‘Esaretten Özgürlüğe’ İsimli Tiyatro Gösterimi [Halka açık]

19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında Kıbrıslı Türk Tiyatro Sanatçısı Hüseyin Köroğlu ve Şenay Saçbüker’in rol aldığı, Tiyatro AŞHK Sanat Merkezi’nin Esaretten Özgürlüğe isimli oyunu, 16 Mayıs Perşembe akşamı halka açık sahnelenecek.

Yer : Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi

Saat : 20:30



17 MAYIS 2019 CUMA

** Protokol Ziyareti

Ziyaretler kapsamında;

-CUMHURBAŞKANI Saat 10:00 LEVENT KOLEJ

-MECLİS BAŞKANI Saat 12:00 BEAL

-MİLLİ EĞİTİM ve KÜLTÜR BAKANI Saat 12:00 LTL

-POLİS GENEL MÜDÜRÜ Saat 11:15 20 TFL

**Sosyal Sorumluluk Projesi Ödül Töreni

Yer : LEFKOŞA ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ

Saat : 10:00

**Hüseyin Köroğlu’nun ‘Esaretten Özgürlüğe’ İsimli Tiyatro Gösterimi [Öğrencilere]

19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında Kıbrıslı Türk Tiyatro Sanatçısı Hüseyin Köroğlu ve Şenay Saçbüker’in rol aldığı, Tiyatro AŞHK Sanat Merkezi’nin Esaretten Özgürlüğe isimli oyunu, 17 Mayıs Cuma günü Lefkoşa bölge okulları öğrencilerine sahnelenecek.

Yer : Lefkoşa Türk Maarif Koleji

Saat : 10:00

18 MAYIS 2019 CUMARTESİ

**Bisiklet Gezisi

“GELECEĞE SÜRÜYORUZ” temasıyla Lefkoşa okulları ve halkın katılımıyla Girne Kapısı – Surlar İçi güzergahında bisiklet sürüşü yapılacak. Saat 11:00

19 MAYIS 2019 PAZAR

“19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı” törenleri 19 Mayıs Pazar günü saat 08.00’de Milli Eğitim ve Kültür Bakanının Bayrak Radyo ve Televizyonu’ndan günün anlam ve önemine ilişkin konuşmasıyla başlayacak.

Tüm ilçelerde, köy ve kasabalarda Atatürk Anıtlarına çelenk koyma töreni gerçekleştirilecek.

LEFKOŞA

Lefkoşa’daki ilk tören saat 09.00’da Atatürk Anıtı’nda yapılacak.

Törende protokol sırasına göre anıta çelenkler konulacak, Anıtkabir’den getirilen toprak Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya sunulacak.

Tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesiyle son bulacak.

“100. YIL KORTEJ YÜRÜYÜŞÜ” – GALA PROGRAMI

Düzenlenen etkinlikler çerçevesinde 19 Mayıs Pazar akşamı saat 18.00’de tüm Lefkoşa okullarının, Üniversitelerin, Kurum ve Kuruluşlar ile Spor Federasyonlarının katılımı ile “100.Yıl Kortej Yürüyüşü” gerçekleştirilecek. Bando eşliğinde Lefkoşa Atatürk Büstü önünden başlayacak kortej, Pronto Çemberi güzergahı izleyerek Dereboyu AVENUE alanına varacak.

Kortejin alana ulaşmasının ardından gala gecesi başlayacak ve Telsim Freezone Liselerarası Müzik Yarışması’nda dereceye giren okullar sahne alarak bayram coşkusuna ortak olacak.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı diğer ilçelerde ilçe kaymakamlıkları tarafından düzenlenecek etkinliklerle de ayrıca kutlanacak. Düzenlenecek etkinliklere tüm halkımız davetlidir.”