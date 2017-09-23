19 Mayıs TMK, Yiğitcan’ı ağırladı

Ülkemiz elit atletlerinden Yiğitcan Hekimoğlu, düzenlenen etkinlikte daha önce öğrenim gördüğü 19 Mayıs Türk Maarif Koleji’nde söyleşiye katıldı. Yiğitcan’a antrenörü Celal Keleş de eşlik etti.

Okul öğrencileri tarafından alkışlarla karşılanan Yiğitcan, onlara deneyimlerini aktardı. Ağustos ayında Londra’nın ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Atletizm Şampiyonası’na Türkiye milli takımı ile katılan Yiğitcan, burada 4x100 metre bayrak takımı ile final koşma başarısı göstermişti.