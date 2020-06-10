19. Kutlu Adalı Basın Ödülleri açıklandı

Basın-sen, 19. Kutlu Adalı Basın Ödüllerini açıkladı, En İyi Haber Ödülü, ı̇zinsiz kayıtsız yatılı din kursuna ilişkin haberi ile YENİDÜZEN Muhabiri Dila Şimşek’in oldu.

Basın Emekçileri Sendikası’nın her yıl geleneksel olarak verdiği ‘Kutlu Adalı Basın Ödülleri’ bu yıl da sahiplerini buluyor.

Lefkoşa Büyük Han’da 6 Temmuz 2020 Pazartesi 20.30’da gerçekleştirilecek törenle 19’uncu Kutlu Adalı Basın Ödülleri sahiplerine verilecek.

19’uncu Kutlu Adalı Basın Ödülleri’ni almaya hak kazanan isimler şu şekilde:

Kutlu Adalı Onur Ödülü: İsmail Kemal

Basın-Sen Özel Ödülü: Serhat İncirli

Hakan Çakmak Özel Ödülü: Senih Çavuşoğlu

Yeni Medya Ödülü: Haber Kıbrıs

Genç Basın Çalışanı Ödülü: Meyil Avcan

En İyi Haber Ödülü: Dila Şimşek (İzinsiz Kayıtsız Yatılı Din Kursu)

Yılın Videolu Haberi: Ertuğrul Senova (Geri dönmemek şartıyla Güney’e geçtiler)

Basın Emekçisi Ödülü: Afet İlban, Emine Uysal, İsmet Oyal, Onur Evrensel

Mesleğe Emek Verenler Ödülü: Fatma Tahsin Keleş, Erten Kasımoğlu, Fatma Oya Kişmir, Rasıh Reşat