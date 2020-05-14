19 kişi yasağı ihlal etmekten tutuklandı

Polis, gece sokağa çıkma yasağını ihlal eden 7 kişi ile sokağa maskesiz çıkan 12 kişinin tutuklandığını açıkladı. Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, dün akşam 21.00’den bu saat 06.00’ya kadar geçen sürede ülke genelinde polis tarafından yapılan denetimlerde; 7 kişinin gece sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği, 12 kişinin yasağa rağmen sokağa çıkarken maske takmadığı tespit edildi. Bahse konu şahıslar tutuklandı.

Uyuşturucu tasarrufu…3 tutuklu var

Mağusa’da, önceki gün Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri bir evde yaptığı aramada uyuşturucu buldu, 2 kişiyi tutukladı.

Evinde yapılan aramada yaklaşık 4 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunan U.E.T. (E-32) ile evde misafir olarak bulunan M.Y.’nin (E-29) tutuklandığı açıklandı.

Öte yandan geçtiğimiz gün Gayretköy’de 29 yaşındaki R.M.K.’nin (K) tasarrufunda bulunan 2 gram kokain ve 2 gram eroin türü uyuşturucuyla ilgili aranan E.Y.(E-51) de tespit edilerek tutuklandı