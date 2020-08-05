“19 kişi hastanede tedavi görüyor”

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’nde, Covid-19 hastası olarak 19 kişi tedavi görüyor.

Hastaların 11’inin erkek, 8’inin ise kadın olduğu öğrenildi. Durumu daha iyi olan 14 kişi ve ‘temaslılar’ ise, karantina merkezlerinde kalıyor. Her gün artan vakalar, halkta endişe ve korku da yaratıyor.

“44 kişilik altyapı hazır”

Hastanede güvenli kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Ayaktan Tanı ve Tedavi Merkezi’nde 44 kişilik altyapı mevcut olduğu da belirtildi.

Yoğun bakımda 44 kişilik altyapı ve solunum cihazı hazır olduğu açıklandı.

Şu anda tedavi gören 33 kişinin hiçbirinin solunum cihazına ihtiyacı olmadığı, durumlarının iyi olduğu da kaydedildi.

Tomografi ve röntgen cihazlarının da Ayaktan Tanı Merkezi’ne kurulduğu ifade edildi.

PCR testinin, günde 1500-2000 kez yapılabilecek kapasitede olduğu öğrenilirken, özel hastaneler ve Mağusa Devlet Hastanesi’nin de yaptığı testlerle bu sayının 3 Bine çıkabileceği de söylenildi.

Güneyde de ‘yerel bulaş’ korkusu…

Ülkede her geçen gün artan vakalar, halk arasında endişeye neden olurken, benzer bir durum Kıbrıs’ın güneyinde de yaşanıyor…

Güneyde önceki gün saptanan koronavirüs vakalarının ithal enfeksiyondan çok yerel enfeksiyon olduğu; karantina koşullarında olması gereken bazı kişilerin kurallara uymayıp toplum içerisine karıştığı, havaalanlarında uygulanan testler konusunda da karışıklık hakim olduğu basına yansımıştı.

Politis “Vaka Çok, Görüntü Bulanık” başlığıyla aktardığı haberinde önceki gün yapılan 3 binden fazla testte 25 yeni vaka saptandığını ve vakalardan sadece 2’sinin ithal olduğu yazmıştı.

Habere göre, havaalanında yolcular, yapılan testlerin sonuçlarını ne zaman alacakları veya karantinaya girmeleri gerekip gerekmediği konusunda kendilerine bilgi verilmediğinden şikayetçi.