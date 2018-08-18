19 işyerine ihbar

Lefkoşa Türk Belediyesi Halk Sağlığı Şubesi,iş yerlerine yönelik denetimlerine Bayram öncesinde de devam etti. LTB Halk Sağlığı Şubesi ekiplerinin belediye sınırları içerisindeki işletmelere yönelik denetimleri kapsamında 13-17 Ağustos tarihleri arasında 67 iş yeri denetledi ve 19 işyerine eksiklerinden dolayı ihbar verdi.

Denetlenen işyerleri niteliklerine göre: 14 Market, 4 Off licence, 3 Dernek lokali, 1 Fırın, 3 Restoran, 4 Kafeterya, 4 Bar, 23 Oto Galeri, 1 Oto Yıkama, 1 Bilardo Salonu, 2 Kahvehane, 1 İnternet Cafe, Kuaför ve Berber Salonu, 1 Eğitim Merkezi, 1 Park Büfesi