19 Haziran’a kadar borcunu ödemeyene kesinti

Telekomünikasyon Dairesi abonelerinin, 30 Nisan 2019 tarihine kadar olan borçlarını en geç 19 Haziran 2019 tarihine kadar kapatmaları gerektiğini duyurdu.

30 Nisan 2019 sonu itibariyle hesapları kapatılmayan ve açık hesapları bulunan abonelerin ses, data ve internet hizmetleri bilgisayar aracılığı ile kesileceği de belirtildi.

Açıklamaya göre Kasım 2018 ayı sonu itibarıyla 6 fatura donemi ve üzeri borcu olan tüm abonelerin hatları iptal edilerek abonelikleri iptal edilecek.

Telekomünikasyon Dairesi Müdürlüğü, bu durumda olan abonelerin mağdur olmaması için en yakın Telekomünikasyon Dairesi Muhasebe gişelerine veya antlaşmalı bankalara başvurarak borçlarını kapatmalarını istedi.