Mağusa, İsmet İnönü Bulvarı’nda (Salamis Yolu) bulunan Platinium Apartmanı’ndan 2014 yılında ev alan yurttaşlar, 19 dairenin 22 farklı kişiye satıldığını iddia etti. Mağdurlar polise başvurdu, dün apartmanın önünde eylem yaptı.

Daireleri 2014 yılında alan 22 mağdur, binlerce Sterlin ödedikleri dairelerini yıllardır teslim alamamaktan yakındı.

Dila ŞİMŞEK

Mağusa’da İsmet İnönü Bulvarı’ndaki (Salamis Yolu) Platinium Apartmanı’ndan 2014 yılında daire alan kişiler, apartmanda 19 daire olmasına rağmen, bazı dairelerin başkalarına da satıldığını ve 22 ev sahibi olduğunu iddia etti. Mağdurlar dün bina önünde eylem yaptı.

Apartmandan daire alan yurttaşlar, hem inşaatın hala bitmemesi, hem de paralarını geri alamadıkları için mağdur oldu.

Reflex Team yetkili direktörü Börke Kaşif’in yaptığı Platinium Apartmanı’nda, 19 daire olmasına rağmen 22 farklı kişiye daireleri sattığı iddia edildi.

YENİDÜZEN, gün boyu Reflex Team Direktörü Börke Kaşif’e ise ulaşamadı.

Binlerce Sterlin zararda olduklarını ve yıllardır hukuk davası verdiklerini ifade eden vatandaşlar, aynı dairenin birden fazla kişiye satıldığını öğrenince çileden çıktıklarını ifade etti, dün saat 12:00’da eylem düzenledi.

Eylemi düzenleyen, apartmanda bir daire ve bir de dükkan satın alıp, borcun yarısını ödeyen Seda Mahir, hem kendi, hem de diğer yurttaşların yaşadığı mağduriyeti anlattı.

Basın açıklaması yapan Mahir, Börke Kaşif’in bir daireyi iki kişiye satarak suç işlediğini savunarak, zaten davalık olan sürecin, satışlardaki usulsüzlüğün de ortaya çıkmasıyla polise aktarıldığını belirtti.

Polisin soruşturma başlattığını ifade eden Mahir, Börke Kaşif’in polis ifadesini bile haftalarca vermeyi reddettiğini söyledi.

Mahir, “Börke Kaşif, eşi Neriman Kaşif’e iki hisse devredip bahsi geçen hisseleri ipotek verip bankadan kredi çekmiştir. Apartman 19 hane olmasına rağmen ortaya çıkan tablo 22/19’dur. Apartman kapasitesinden fazla kişiye satılmıştır ve 3 fazlalık bulunmaktadır. Bizler adalet yerini bulsun ve mağduriyetlerimiz giderilsin istiyoruz” şeklinde konuştu.

YENİDÜZEN’e konuşan mağdurlar ne dedi?

Seda Mahir: “1 Milyon TL’nin üzerinde bir dolandırıcılık söz konusudur”

“2014 yılında, bir daire, bir de dükkan olmak üzere %50 ödeme yaparak yatırımda bulunduk. Bu da 63 Bin Sterlindi. Bu kadar büyük miktarda bir ücret ödememize rağmen, bina hiçbir zaman bitirilmedi. Ben eczacılık okuyordum, mezun olur olmaz bu dükkanı açarak eczacılık yapmayı hedefliyordum. Ancak eczanemi açamadım. Mesleğimi bu adada yapamadım, daireme yerleşemedim. Mecburen yurtdışında çalıştım. Ülkeye tekrar dönünce bir araştırma yaptım ve fark ettim ki, 19 daire olmasına rağmen, 22 farklı ev sahibine daireler satılmış. Bu da bazı dairelerin iki kez satıldığı anlamına geliyor. Zaten mağduriyetimiz mahkemeye taşınmıştı, ancak hal böyle olunca polise de giderek şikayetçi olduk. Börke Kaşif’e ise hiçbir şekilde ulaşamadık. Çalışanını aradık, babası Ahmet Kaşif’i aradık, ancak kesinlikle görüşmeyeceklerini söylediler. Biz de polise bu şekilde başvurmak zorunda kaldık. Ki, polis de haftalarca ifade alamadı ondan. 1 Milyon TL’nin üzerinde bir dolandırıcılık söz konusudur.”

Şansel Balcıoğlu: “42 Bin Sterlin olan daireye 21 Bin Sterlin ödeme yaptık”

“Yıllar önce biz daire satın alırken, apartmanın bir yıl içinde biteceği konusunda anlaşmıştık. Gecikmesi halinde ise Reflex bize her ay 200 Sterlin ödeyecekti. Biz 2015’te anlaşma yaptık. 42 Bin Sterlin olan daireye 21 Bin Sterlin ödeme yaptık, kalanını da anahtar tesliminde ödeyecektik. Ancak çok büyük bir mağduriyet yaşadık. Oğlum dükkanını açamadı, malzemeleriyle de zorluk yaşadık, yıllarca başka bir klinikte çalıştıktan sonra kira ödemek zorunda kaldı. Çok fazla masraf yaptık, kaybımız büyük.”

Cem Çırakoğlu: “Tüm hak sahipleri olarak biz kalan ödemeyi yapalım apartman bitsin diyoruz ama, bazı apartmanlar ikişer kere satıldığı için ne yapacağımızı da bilemiyoruz”

“7 yıl önce sözleşme imzaladık, 5 sene önce ise bitmesi gerekiyordu. Ancak yıllardır mağduriyetimiz sürüyor. Tüm hak sahipleri olarak biz kalan ödemeyi yapalım apartman bitsin diyoruz ama, bazı apartmanlar ikişer kere satıldığı için ne yapacağımızı da bilemiyoruz. 42 Bin Sterlin olarak anlaşma yaptık, 30 Bin Sterlini ödedim, ama yıllardır evimize kavuşamadık.”

Yalçın Yiğittürk: “Bitiremeyecekse de, bu ev sahipleri 19’a eşitlensin, biz ödeyip bitirelim artık, yeter ki bu mağduriyet son bulsun”

“2015 yılında dairemi aldım, 43 Bin Sterlinlik bir sözleşme yaptım, 33 Bin Sterlinini ödedim. Ama yıllardır dairemizi alamadık. Bu bina 9 katlı, inşası devam ediyor denilse de çalışanlar zamanla azaldı, sonrasında hiç kalmadı… Bina tamamen açık, atıl vaziyette duruyor, tehlike saçıyor. Biz mağdurlar için hiçbir şey yapılmıyor. Devletin de Müteahhitler Birliği’nin de bu şirkete baskı yapması gerekiyor binanın bitirilmesi için. Bitiremeyecekse de, bu ev sahipleri 19’a eşitlensin, biz ödeyip bitirelim artık, yeter ki bu mağduriyet son bulsun.”

Göksen Bakay: “Maddi sıkıntıları yüzünden durdurduklarını söyleyip para istediler, ödedik, yine inşayı bitirmediler”

“2014 yılında kızım için bir daire aldım. Taksitlerimizi düzenli olarak ödemeye başladık. 23 ayda daireler teslim edilecekti, teslim edilmediği takdirde gecikme cezası olarak ayda 250 Sterlin ödeyecekti. Süreç bitince baktık binada işçi sayısı azalmaya başladı, sonra inşa tamamen durdu. Ben de taksitlerimi ödemeyi durdurdum. Beni arayıp maddi sıkıntıları olduğunu söyleyerek kusura bakmayın inşayı durdurmak zorunda kaldık dediler. Ama ödeme yaparsak devam edeceklerini söylediler ve teslim edeceklerini anlattılar. Biz de ödedik. Sonra yine durdu… Börke beyle görüşmeye gittim, karşıma çıkmadı, görüşmeyi kabul etmedi. Çalışanıyla da kavga ettik beni neredeyse dövecekti. Bir yazı yazdım, dedim ki bitiremeyecekseniz bana geri ödeme yapın, yapılmadı…”

Simay İnceler: “Bir baktık ki dairemiz bir başkasına daha satılmış”

“Dairesi iki kez satılan mağdurlardan biriyim. Ben yıllar önce, 42 Bin Sterlin olan daireye tam ödeme yaptım. Ancak bina hiçbir zaman bitmedi, bu süreçte mahkemelik olduk. Sonrasında bir baktık ki dairemiz bir başkasına daha satılmış. Ancak hiçbir açıklama yapılmadı, görüşmek istediğimizde hep reddedildik. Mağduriyetim 2012 yılında başladı ve hala sürüyor.”

Nesrin Mahir: “Şirketin iflas ettiği söylenildi…”

"2014 yılında bir dükkan, bir de daire için sözleşme yaptım, %50 peşin ödedim. O günden beri hiçbir şekilde muhatap alınmadık. Börke beye hiçbir şekilde ulaşamadık, dava açtık. Kızım dükkanını açamadı. O kadar parayı ödeyince tüm yatırımımızı da kaybetmiş olduk. Birkaç hafta önce polise de şikayette bulunduk. Şirketin iflas ettiği söylenildi. Hepimiz çaresiz kalınca toplanıp sözleşmelerimizi inceledik, dairelerin fazladan satıldığını da böyle bulmuş olduk.”

Reflex Team Co. LTD’den açıklama…



“Yargıya taşınıyor”

YENİDÜZEN haber merkezinin dün gün boyunca ulaşamadığı Reflex Team Co. LTD. akşam saatlerinde bir açıklama yaparak, konuyu gündeme getiren kişi ve haber sitelerine dava açacaklarını duyurdu.

Açıklamada, iddiaları gündeme getiren ismi geçen şahısların sözleşmelerinin, sözleşme kurallarına uymamalarından dolayı fesih edildiği ve 19 dairenin 22 kişiye satılması gibi bir durumun olmadığı belirtildi.

İşte Reflex Team Co. LTD. yapılan açıklama:

“16/7/2020 tarihinde sosyal medyada hakkımızda çıkan asılsız haberlerle ilgili olarak meselenin tarafımızdan polise ve yargıya intikal ettirildiğini; Nesrin Mahir, Seda Mahir, Rüya Özkaya, Hülya Mülayim Özkaya, Harun Said, Sıla Topcu, Metin Ziya (MHA) isimli kimseler ile ilgili tahkikat başlatıldığını anılan şahısların bir kısmının meslek etiğine aykırı davranan internet gazetesi sahipleri, diğer bir kısmının ise Reflex Tem Co. LTD.’den sözleşme ile satın almış oldukları taşınmazların bedellerini bir tamam ödemedikleri ve/veya taraflar arasındaki akitsel ilişkiyi ihlal ettikleri cihetle sözleşmeleri feshedilen kimseler oldukları ve işbu sebebe binaen kendilerine herhangi bir taşınmaz devrinin yapılmasının mevzu bahis olmadığı gibi, 19 dairenin 22 kişiye satıldığı hususunun gerçek dışı olduğunu görülen lüzum üzerine kamuoyuna duyururuz.”