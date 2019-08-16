‘19 daire, 4 dükkan sahte evrakla devredildi’ tespiti

Girne’de meydana gelen sahte vekaletle devir davasıyla ile ilgili tutuklu bulunan iş insanı M.E. ve tasdik memuru S.Ö. aleyhindeki soruşturma devam ediyor.

Zanlıların bugün yeniden çıkarıldığı mahkemede, soruşturma memuru Halil Drangoz alınan 7 günlük sürede 20 kişinin sorgulandığını 10 Ağustos tarihinde Girne Tapu Dairesi’nin açılarak 300 vekaletin incelendiğini kaydetti.

Drangoz, şu ana kadar 19 daire, 4 dükkanın sahte evrakla devredildiğinin tespit edildiğini 14 mağdur olduğunu ifade ederek, zanlı M.E’nin bilgisayarında 30 sahte olduğuna inanılan vekâlet bulunduğunu söyledi.

Drangoz, şikayetçi sayısının arttığını, olayla ilgili 3 kişinin şu an yurt dışında olduğunu kaydetti. Polis soruşturmanın çok geniş devam ettiğini ifade ederek 7 gün daha tutukluluk talebinde bulundu. Yargıç Meltem Dündar zanlıların soruşturma kapsamında 7 gün daha tutuklu kalmalarına karar verdi.