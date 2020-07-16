19 daire, 22 ev sahibi

Mağusa’da İsmet İnönü Bulvarında (Salamis Yolu) Platinium Apartmanı’nında 2014 yılında daire alan kişiler, apartmanda 19 daire olmasına rağmen bazı dairelerin başkalarına da satıldığını, 22 ev sahibi olduğunu öğrenmesi üzerine eylem yaptı.

Apartmandan daire alan yurttaşlar, hem inşaatın hala bitmemesi, hem de paralarını geri alamadıkları için mağdur oldu.

Reflex Team yetkili direktörü Börke Kaşif’in yaptığı Platinium Apartmanı’nda, 19 daire olmasına rağmen 22 farklı kişiye dairelerin satıldığı ortaya çıktı.

Binlerce Sterlin zararda olan ve yıllardır hukuk davası veren vatandaşlar, aynı dairenin birden fazla kişiye satıldığını öğrenince çileden çıktı, bugün saat 12:00’da eylem düzenledi.

Eylemi düzenleyen, apartmanda bir daire ve bir de dükkan satın alıp, borcun yarısını ödeyen Seda Mahir, hem kendi hem de diğer yurttaşların yaşadığı mağduriyeti anlattı.

Basın açıklaması yapan Mahir, şu şekilde konuştu: “Apartman Börke Kaşif tarafından yarım bırakılarak terk edildi. Son zamanlarda ortaya çıkan kanıtlar Börke Kaşif’in bir daireyi iki kişiye satarak suç işlediğini göstermektedir. Börke Kaşif mahkemenin verdiği ara emre karşı gelerek satışı gerçekleştirmiş ve büyük bir suç işlemiştir. Börke Kaşif, eşi Neriman Kaşif’e iki hisse devredip bahsi geçen hisseleri ipotek verip bankadan kredi çekmiştir. Apartman 19 hane olmasına rağmen ortaya çıkan tablo 22/19’dur. Apartman kapasitesinden fazla kişiye satılmıştır ve 3 fazlalık bulunmaktadır. Konu hakkında polis soruşturması başlatılmıştır. Bizler adalet yerini bulsun ve mağduriyetlerimiz giderilsin istiyoruz”