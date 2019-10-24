Devrim DEMİR



Tanınmış iş insanı M.E’nin “başkasına ait daireleri sahte vekaletle” devretmesi iddiasıyla başlayan yargı sürecinde 19 ayrı dava dosyalandı.

Temmuz ayında başkasına ait daireleri ‘sahte vekalet’ düzenleyerek devir işlemi gerçekleştirdiği ortaya çıkan iş insanı M.E, tasdik memuru S.Ö ve mimar M.U’nun cezaevindeki tutukluluk süreci devam ediyor.

Sanıklar dün yeniden Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

29 Ağustos tarihinde 40 günü geçmeyecek şekilde hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderilen sanıkların ilk mahkemesi geçtiğimiz hafta başladı.

Geçtiğimiz haftaki duruşmada Başsavcılık adına Savcı Emine Taşkın, dosyaların hazırlanması için süre talebinde bulunmuştu.

Savcılık yeni dava ekledi

Dün gerçekleşen duruşmada savcı Emine Taşkın, sanıklar M.E, M.U ve S.Ö aleyhinde bir çok dava getirileceğini M.E ve M.U aleyhinde yeni bir dava daha dosyalandığını söyledi.

Taşkın, toplamda 19 dava getirildiğini bu davaların sanıklara ikame edilmesi için 8 gün süre daha talep etti.

S.Ö’nün avukatı Mut yargılanmak istediklerini beyan etti

Sanık S.Ö’nün avukatı Tevfik Mut, daha önceki celselerde 12 ayrı vekâletten bahsedildiğini ancak bu vekâletlerin her geçen gün artarak bir üst sayıya çıktığını belirtti.

Mut, müvekkilinin 29 Ağustos tarihinde 40 günü geçmeyecek şekilde hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderildiğini anımsatarak bir an önce yargılanmak istediklerini beyan etti.

Avukat Tevfik Mut, bir sonraki verilecek duruşma tarihinde tekrar gün talebi bulunulması durumunda itiraz edeceklerini kaydetti.

1 Kasım’da itham edilecekler

Yargıç Meltem Dündar, yapılan beyanların ardından sanıklara getirilecek davaların ikame edilmesi için bir süreye ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

Dündar, sanıkların itham ve duruşmaya geçilmesi için davayı 1 Kasım tarihine erteleyerek, sanıkların ilgili güne kadar hükümsüz tutuklu olarak cezaevinde kalmalarına karar verdi.

Neler yaşanmıştı?

Girne Polis Müdürlüğü Adli Şube ekipleri Temmuz ayında yapılan bir şikâyetin ardından yürüttüğü soruşturma çerçevesinde iş insanı M.E., tasdik memuru S.Ö., mimar M.U.’nun yanı sıra aynı soruşturma kapsamında 3 Girne Tapu çalışanını tutuklamıştı.

Yürütülen ileri soruşturmada Tapu Çalışanlarının olayla bağlantısı olmadığı tespit edildi.

Bir buçuk ay süren tutukluluk duruşmasında, polis üç şirket ve iki eve baskın yaptı.

İlerletilen soruşturmada 14 sahte vekâletle 20 daire ve 4 dükkânın devir işlemlerinin gerçekleştiği tespit edildi.

Temmuz ayında başlatılan ve 29 Ağustos tarihinde sonlanan soruşturma neticesinde polise yüzlerce şikâyet yapıldı. Şikâyetler hala polisin takibinde ilerlerken, 150 kişi sorgulandı 80 kişinin ifadesi temin edildi.

İki kişi ülkeden kaçtı

Soruşturma kapsamında iş insanı M.E.’nin tutukluluk süresinde polis verdiği ifade doğrultusunda suçla bağlantılı iki kişinin ülkeden kaçtığı tespit edildi.

Bir buçuk aylık soruşturmanın ardından, 29 Ağustos tarihinde teminat talebi ile mahkemeye çıkarılan M.E., S.Ö., ve M.U., için 14 tanık mahkemeye dinletildi.

Duruşma boyunca mahkemeye 13 emare sunulurken, zanlılara ‘Resmi evrak sahteleme’ olmak üzere aleyhlerine 12 ayrı dava getirildi.

Girne Ceza Mahkemesinde 29 Ağustos tarihinde teminata çıkarılan M.E., S.Ö. ve M.U. 40 günü geçmeyecek şekilde hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderildi.