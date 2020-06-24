19.99 Euro’ya Avrupa

Orta ve Doğu Avrupa’nın en büyük düşük maliyetli havayolu şirketi Wizz Air, Larnaka merkezine üçüncü bir uçak ekliyor.

Yeni Airbus A320, 1 Ağustos’ta uçak filosuna katılacak, böylelikle mevcut Yunanistan seferlerine ek, Larnaka’dan Paris Beauvais, Eindhoven, Prag, Gdansk ve Girit Kandiye’ye 5 yeni sefer ilave edilmiş olacak.

Yeni indirimli seferlerin wizzair.com ve havayolu şirketinin mobil uygulamasında 19.99 Euro’ya satışa çıktığı duyuruldu.

Wizz Air yaklaşık bir ay önce Larnaka’ya merkez açtığını ve Larnaka ağına 11 sefer eklediğini açıklamıştı.

Kıbrıs’a ilk seferini 2010 yılında başlatan havayolu şirketi, sadece 2019 yılında adaya gidiş ve gelişlerde 800 binden fazla yolcu taşıdı. Yeni eklenen seferlerle birlikte, Wizz Air, Larnaka’dan 20 ülkeye 36 hat sağlıyor.

Kaynak Cyprus Mail