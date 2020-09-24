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1866 test yapıldı, 7 pozitif vaka

1866 test yapıldı, 7 pozitif vaka

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 1866 olduğunu, 7 pozitif vakaya  rastlandığını, 29 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

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Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 1866 olduğunu, 7 pozitif vakaya  rastlandığını, 29 kişinin taburcu edildiğini açıkladı. Bakan Pilli, yoğun bakımda tedavi gören bir vakanın servise alındığını kaydetti. 

Bakan Pilli, 1 kişinin hava yolu, 2 kişinin deniz yolu ile ülkemize geldiğini, 2 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduklarını, bu süre içerisinde gözetim altında tutulduklarını, 2 kişinin yerel vaka olduğunu söyledi. 

 

24 Eylül 2020 Covid-19 genel durumu  şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 1866

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 7  

Ülke dışından gelen vakalar – 3 

Karantinada pozitifleşen temaslı vakalar -2

Yerel vakalar -2 

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı-29

Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- yok

Yapılan Toplam Test Sayısı- 162.027    

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