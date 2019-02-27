Sosyal ve Ekonomik Konsey’in XXX. toplantısı, 2019-2021 Orta Vadeli Program Taslağı konulu toplantısının açılışında konuşan Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami, Bakanlığın geçmiş 1 yıl içerisinde gerçekleştirdiği icraatlara, kısa ve uzun vadeli hedeflerine değindi.

Gayri Safi Milli Hasıla’daki sektörel gelişmeler incelendiği zaman, sanayi sektörünün 2015’de %19.5, 2016’da %7.3 ve 2017’de ise düşüşle sadece %4.4 büyüme oranı kaydettiğinin görüldüğünü söyleyen Nami, sanayi sektörünü daha iyi bir noktaya taşıma hedefleri olduğunu belirtti.

“185 KİRACININ MUKAVELESİ İPTAL EDİLDİ”

Sanayi arazilerinin etkin ve adil kullanımını sağlamanın önemine işaret eden Nami, kira bedelini ödemeyen ve yatırıma başlamayan 185 kiracının mukavelelerini iptal ettiklerini, yeniden değerlendirme yapılması için Değerlendirme Komitesi oluşturduklarını kaydetti.

Nami, değerlendirmenin ardından 93 yatırım projesi ile ilgili yeni mukavele imzalandığını anlattı.

Organize Sanayi Bölgeleri Yasası’nda yapılan değişiklikle mevcut ve yeni kurulacak sanayi bölgelerinde çevre kirliliğini, ortak kullanım alanlarına yapılan müdahaleleri, kaçak yapılaşmayı ve faaliyet dışı kullanımı önlemek için gerekli cezaların belirlenmesini sağladıklarını söyleyen Nami, teknopark ve Ar-Ge yasalarını Meclis’ten geçirdiklerini dile getirdi.

2018 içerisinde, sanayicilere yönelik yaklaşık 20 Milyon TL Acil İşletme Kredisi kullandırıldığını belirten Nami, Organize Sanayi Bölgeleri’nde çağdaş ve sürdürülebilir reformlar öngören bir yasa tasarısını çalışmakta olduklarını esas reformun bu tasarısı ile gerçekleşeceğini kaydetti.

Nami, ithalat rejiminde bürokrasinin azaltılaması, temiz ve yenilenebilir enerji kaynaklarının üretimde daha yoğun kullanılmasının sağlanması konusunda yaptıkları çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

“ÇOKLU TARİFEDE SONA GELİNDİ”

“Çoklu Tarife Sistemi” çalışmalarında sona gelindiğini belirten Nami, “Toplumumuzun enerji kullanımları belli saat aralıklarında, yüksek kullanım saatlerine kıyasen daha düşük fiyatlandırılacaktır. Bu sayede, gerek hane halkının bütçesine, gerekse reel sektörün enerji maliyetlerine olumlu yönde katkı konulması hedeflenmektedir” dedi.