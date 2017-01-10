Gamze PİR BAYKUR

Mersin’den Mağusa Limanına 2015 yılı Aralık ayı içerisinde Bozcaada isimli yolcu gemisiyle gelerek Kıbrıs’ın kuzeyine satmak için beraberlerinde getirdikleri 987 gr 40 mg ağırlığında Hintkeneviri türü uyuşturucu madde ithal eden sanık Mehmet Vurmaz ile Mehmet Kara, dün Mağusa Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılandı. “Kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu” ve “Kanunsuz uyuşturucu madde ithali” davalarından yargılanarak suçlu bulunan sanık Vurmaz ile Kara 9’ar yıl hapis cezasına mahkum edildiler.

Uyuşturucuyu pantolonla kemer arasına sıkıştırmıştı...

Sanık Mehmet Kara, Türkiye’de sanık Mehmet Vurmaz ile bulunduğu sırada, sanık Vurmaz’a toz şeklinde uyuşturucu bulmaları halinde Kıbrıs’ın kuzeyine gidip satabileceklerini söylemiş ve Suriye sınırında bir kişiden Bin TL karşılığında toz şeklinde 987 gr 40 mg Hintkeneviri almışlardı. Sanık Vurmaz ile Kara, temin ettikleri uyuşturucu maddeyi KKTC’de satmak için 29 Aralık 2015 tarihinde Bozcaada isimli gemi ile Mağusa Limanına gelmiş ve muhaceret işlemlerini yaptırmak için yolcu salonunda beklerken, narkotik köpeğinin tepki vermesi üzerine polis ekipleri tarafından üzerleri aranmıştı. Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri sanıkların üzerinde yaptığı aramada sanık Vurmaz’ın giymekte olduğu pantolon ile kemer arasına sıkıştırılmış 5 kalıp halinde toplam 987 gr 40 mg ağırlığında Hintkeneviri türü uyuşturu madde bulunmuştu.

Suçlu bulundular...

Davanı kararını okuyan Mağusa Ağır Ceza Mahkemesi Yargıcı Murat Soytaç, sanık Mehmet Vurmaz ile Mehmet Kara’yı aleyhlerine getirilen davalardan suçlu bularak mahkum ettiklerini açıkladı. Sanık Mehmet Vurmaz ile Mehmet Kara’nın 987 gr 40 mg ağırlığındaki Hintkeneviri türü uyuşturucu maddeyi Kıbrıs’ın kuzeyine satmak için ithal ettiklerinin açıkça görüldüğünü belirten Soytaç, 987 gr 40 mg Hintkenevirinin şahsi kullanım için çok fazla olduğunu ve bu sebepten dolayı denetimli serbestlik yasasından yararlanmalarının mümkün olmadığını ifade etti. Soytaç, sanıkların itham edilerek mahkum oldukları davalara konu uyuşturucu madde alma, tasarrufu, ithali ve verme suçlarının nitelik itibariyle oldukça ciddi ve endişe verici suçlar olduğunu belirterek, bu tür suçlarının yaygın olduğunu ve her geçen gün artış halinde olduğuna da dikkatleri çekti. Uyuşturucu maddelerinin kullanımının ve yaygınlaşmasının toplum sağlığını sarstığını belirten Soytaç, toplum huzurunu tehdit ettiğini ve bu tür suçların başka suçlara basamak teşkil ettiğini ifade etti. Soytaç, sanıkların 1 kiloya yakın uyuşturucu maddeyi Kıbrıs’ın kuzeyine satmak için ithal ettiklerini anımsatarak, sanıklara ciddi, etkin ve caydırıcı cezalar verilmesi gerektiği kanaatine vardıklarını söyledi. Soytaç, sanık Vurmaz ile Kara’yı 9’ar yıl hapis cezasına mahkum ettiklerini açıkladı.