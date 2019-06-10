18 yaşında menenjitten öldü
Baf Genel Hastanesi’nde 18 yaşındaki bir kız “Pnömokok menenjit”ten öldü
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Baf Genel Hastanesi’nde 18 yaşındaki bir kızın “Pnömokok menenjit”ten öldüğü bildirildi.
Kıbrıs'ın güneyindeki haber kaynaklarına göre, 17 Mayıs’tan beridir yoğun bakım servisinde menenjit teşhisiyle tedavi gören kız, hastalığının hayati organlarını etkilemesi sonucu bugün hayatını kaybetti.
Kıbrıs polisi kızın ailesinin otopsi istemediğini açıkladı.
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