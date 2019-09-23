1,8 TRİLYON DOLAR



Varşova Paktı'nın dağılmasının üzerinden tam 30 yıl geçti.

Soğuk savaş diye tanımlanan dönemin sonrasında dünyada silahsızlanmaya

doğru gidileceği sanılıyordu. Artık iki kutup olmayacak, askeri

harcamalar kısılacak, tasarruf edilecek paralar insani amaçlar için

kullanılacaktı.

Peki ne oldu?

Tam tersi oldu: Dünyada askeri harcamalar baş döndürücü şekilde arttı.

Stocholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü verilerine

bakıyorum: Rakamlar korkunç!

2018 yılında dünya genelinde askeri amaçlı harcamalar 1,8 trilyon Dolar

düzeyine yükselmiş.

Soğuk savaşın bittiği 1988-89'a göre yüzde 76 oranında bir artışa denk

geliyor bu rakam...

1,8 trilyon Dolar.

İnanılır gibi değil...

* * *

Dünya savaşlarının yaşandığı 20'nci yüzyılın ardından aklın galebe

çaldığı bir milenyum düşlerken insanlık, kaynakların topa tüfeğe

yatırıldığı bir sistemle baş başa kaldı.

Daha dün doğmuş bebek dahil, kişi başına 239 Dolarlık askeri harcama

yapılıyor dünyada,..

Belki bu rakam bir Amerikalı, bir Alman, bir Fransız için büyük para

değil.

Ama Afrika'nın açlıkla boğuşan, Güney Amerika'nın enflasyonla paralanan

birçok ülkesinde milyonlarca insan bir ayda 239 Dolar kazanamıyor.

Suyu, ekmeği, ilacı yok çoğunun...

Açlıktan, yokluktan, salgın hastalıktan kırılıyorlar.

Devletleri yiyecek ekmek, içecek su, tedavi için ilaç sağlayamıyor bu

insanlara...

Bunun yerine tüfek alıyorlar, mermi alıyorlar, tank alıyorlar, top

alıyorlar...

1,8 trilyon Dolar.

Tam bir akıl tutulması.

* * *

Dünya genelinde savaş endüstrisine yapılan harcamaların çoğunu büyük

ülkeler yapıyor. ABD ve Çin'in savunma amaçlı harcamaları dünya

genelinin yarısını oluşturuyor.

2018'de ABD 650 milyar Dolar, Çin ise 250 milyar Dolar harcamış

silahlanmaya...

Bu iki ülkeyi Suudi Arabistan, Hindistan ve Fransa izliyor.

Dünya sıralamasında 15'inci sırada yer alan Türkiye 2018'de savunmaya 19

milyar Dolar harcamış. İsrail 15 milyar Dolarla 17'nci sırada yer

alırken, İran 13 milyar harcayıp 18'inciliği almış. Yunanistan ise 5

milyar Dolar harcamış 2018'de savunmaya ve 36'ncı olmuş.

Bütün ülkelerin kayıt altına alınabilen harcamaları toplanınca ortaya

korkunç rakamlar çıkıyor.

Hesaplamalara göre dünya genelindeki Gayrı Safi Hasıla'nın yüzde 2,1'i

askeri amaçlarla tüketiliyor.

1,8 trilyon Dolar.

Dile bile kolay değil.

* * *

30 yıl önceki Soğuk Savaş koşulları yok güya, ama silah şirketlerinin

pazar payı neredeyse ikiye katlanmış durumda.

Bölgesel savaşlar, iç savaşlar, terör eylemleri tüfek tüccarlarının

karına kar katıyor.

Gerilimler ve krizler, etnik, milli ve dini uzlaşmazlıklar ekmeğe

sürülen yağ ve bal gibi...

Toplumlarda güvenlik endişesi yaratılıyor, korkunun miskinliğinden

insanlar devlet bütçelerindeki şişkin silahlanma rakamlarına ses

çıkarmıyor.

Bir yandan açlığa, sefalete ayrılması gereken kaynaklar baruta bulanmış

şarapnel parçalarıyla havaya uçurulurken, diğer yandan milyonlarca insan

savaşların kurbanı olmaya, sakat kalmaya, göç etmeye, yurtsuz ve mutsuz

kalmaya ya da ölmeye devam ediyor.

Hani soğuk savaş bitmişti?

Yeni dünya düzeni kurulacaktı hani?

Şimdiki dünya düzeni nedir peki?

Bir şeyler ters girmiyor mu sizce de?

1,8 trilyon Dolar.

Şaka değil.