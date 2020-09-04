18 temaslı karantinaya alınıyor

Akdoğan Doktor Fazıl Küçük İlkokulu’nda, Covid-19 testi dün akşam pozitif çıkan okul sekreterinin Güney Mesarya Halk Tiyatrosu’nda temaslısı olan 18 kişi karantina oteline alınıyor.

Ekipte olan ve karantinaya alınacak kişilerin herhangi bir Covid-19 belirtisi veya rahatsızlığı bulunmadığını anlatan Güney Mesarya Halk Tiyatrosu Sanat Yönetmeni İzel Seylani, testi pozitif çıkan kişinin kamp tamamlandıktan sonra hasta olduğunu anlattı.

Testi pozitif çıkan ekip arkadaşlarının tiyatroda öğrenci olduğunu anlatan Seylani, “Kamp tamamlandıktan sonra bu arkadaşımızın ateşi görüldü, kampta bir bulaş olmadığını düşünüyorum, ümitliyiz, umarım bu arkadaşımız da oradaki herkes de bir şey olmadan bu durumu atlatırız.” dedi.

Ekibin kalanında semptom olmadığını anlatan Seylani, kampa gidenlerin ‘tedbir amaçlı’ karantina oteline alınacağına vurgu yaptı.

Seylani, “Temaslıkların temaslıları da var ama hiçbir belirti yok. Bu kişiler risk grubunda değil, panik olmadan bu süreci en iyi şekilde atlatacağız.”

"Endişe edici bir durum yok"

Beyarmudu Belediyesi konuyla ilgili sosyal medya sayfasından açıklama yaparak, endişe verici bir durumumun olmadığını söyledi.

Açıklama şöyle;

"İçinden geçtiğimiz bu zor dönemde dün basına yansıyan “Akdoğan Dr. Fazıl Küçük İlkokulu, okul sekreterinin Covid-19 testi pozitif çıktı” haberinin ardından Beyarmudu Belediyesi’ne bağlı çalışmalarını yürüten Güney Mesarya Halk Tiyatrosu ekibininin bir bölümü söz konusu pozitif vaka ile temaslı olduğu gerekçesi ile tedbir amaçlı karantina oteline alınmıştır. Temaslılarda henüz bir semptom görülmediği için; dolayısıyla uzman görüşlerine göre “temaslıların temaslıları” için henüz endişe yaratacak bir durum söz konusu değildir. Uzmanlarla ve ekip üyelerimizle iletişim halinde olduğumuzu buradan duyurur, en güncel ve sağlıklı bilgi için belediyemiz sayfasını takip etmenizi öneririz."