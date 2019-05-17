18 memura 'soruşturma' eğitimi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Polis Genel Müdürlüğü’nün işbirliği içerisinde, Çalışma Dairesi personeline yönelik düzenlenen “Soruşturma Memurluğu Eğitimi” tamamladı.

Eğitime katılan 18 memura önceki gün ertifikaları verildi. Sertifika törenine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler ve Polis Genel Müdürü Süleman Manavoğlu da katıldı.

Çeler: “Sadece çalışanın değil, işverenin de hak arayışı”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler, Çalışma Dairesi’nin kendileri için çok önemli olduğunu dile getirdi.

Göreve gelmeleriyle Daire’ye 14 kişilik istihdam yaptıklarını anlatan Çeler bu çalışanlar ve mevcutta bulunan 4 çalışanla birlikte 18 kişinin soruşturma memurluğu eğitimine alındığını dile getirdi.

Kayıt dışılığın önlenmesi, haksız rekabetin önüne geçilmesi açısından bu kişilerin gerçekleştirecekleri görevlerin oldukça önemli olduğunu anlatan Çeler, eğitimlerin çalışma yaşamındaki haksızlıkların ortadan kaldırılması açısından da önemli olduğunu belirtti.

Memurların aldıkları eğitimle hem kendi evlatlarının hem de yurt dışından gelen işçilerin haklarını arayacağını kaydeden Çeler, bunun sadece çalışanın değil işverenin de hak arayışı için önemli olduğunu kaydetti.

Çeler memurlara; “adımınızı bastığınızda yer yerinden inlesin” sözleriyle seslendi.



Manavoğlu: “Eğitimler başarılı şekilde geçti”

Polis örgütünün günün gelişen koşullarına göre kendini geliştirdiğine işaret eden Manavoğlu istişare içinde oldukları kurumlara eğitim verebilecek noktaya geldiklerini anlattı.

Eğitim alan memurlara, elde edecekleri deneyimlerin de başarılı olmalarına katkı koyacağını anlatan Manavoğlu, bilgili ve kararlı olmanın başarıya götüreceğini vurguladı.

Eğitimlerin başarılı şekilde geçtiğini dile getiren Manavoğlu, eğitimlere katkı koyan herkese teşekkür etti.

Konuşmaların ardından eğitime katılan memurlara ve eğitmenlere sertifika takdim edildi.