18 Mayıs'ta bazı yasaklar kalkıyor

Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası kararlar açıklanmadı, Başbakan Yardımcısı Kudret Özersay BRT’de konuştu: Okullar 30 Haziran’dan önce açıklanmayacak.

Sağlık Kurulu’nun 30 Haziran’dan önce örgün eğitime geçilmemesi yönünde kararı olduğunu belirten Özersay, bu yılki eğitim öğretim döneminin sona erdiğini açıkladı. Eğitim Bakanlığı'nın sınavlar ve sınıf geçmeyle ilgili çalışmalar yaptığını aktardı.

18 Mayıs’tan itibaren bazı yasakların da kalkacağını söyleyen Özersay, şunları aktardı:

"1 Haziran’a kadar gece sokağa çıkma yasağı devam edecek, ancak, Pazar günleri sokağa çıkma yasağı kalkacak.

20 Mayıs’tan itibaren berberler ve kuaförler sadece saç kesimi için açılabilecek.

18 Mayıs'tan itibaren Marinalarda tur gemileri hariç teknelere izin verilecek, ayrıca piknik hariç parklar ve yürüyüş parkurları da kullanılabilecek.

Bakanlar Kurulu’nun son yaptığı değerlendirmeye göre toplu taşıma, bahis salonları, spor müsabakaları da 1 Haziran’a kadar devam edecek."

1 HAZİRAN’DA DENİZ VE HAVA ULAŞIMI ‘KKTC YURTTAŞLARI’NA AÇILACAK

Başbakan Yardımcısı Özersay, “karantina şartıyla” 1 Haziran’dan sonra deniz ve hava ulaşımının “olağan ikametgahı adanın kuzeyi” olan “KKTC yurttaşları”na açılacağını söyledi.