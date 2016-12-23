Bakanlar Kurulu kararıyla 18 kişi daha vatandaş oldu. UBP-DP Azınlık Hükümeti, Bakanlar Kurulu toplantısında 18 kişiye daha KKTC Yurttaşlığı verdi.

21 Aralık 2016 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan Bakanlar Kurulu kararında, 1979 Zonguldak doğumlu Serdal Gündüz’e, 1984 Ankara doğumlu Ahmet Hamdi Bahçeci’ye, 1989 Altınözü doğumlu Ethem Bayraktar’a, 1957 Sivas doğumlu Mustafa Bahçeci’ye, 1989 Altındağ doğumlu Mert Muhammed Beyoğlu’na, 1982 Araklı doğumlu Coşkun Bilaloğlu’ya, 1974 Aşkale doğumlu Murat Dindi’ye, 1959 Zile doğumlu Ayşegül Paç’a, 1982 Selendi doğumlu Zehra Acar’a ve 1993 Çankaya doğumlu Oğulcan Sandıkçı’ya vatandaşlık verdi.

8 kişi daha

22 Aralık 2016 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan Bakanlar Kurulu kararında ise 1992 Araklı doğumlu Gökhan Bilaloğlu’na, 1978 Osmaniye doğumlu Mehmet Ali Ergen’e, 1994 Altınözü doğumlu Güneş Aygül’e, 1995 Nusaybin doğumlu Sevda Demir’e, 1993 Reyhanlı doğumlu Nesrin Kırat’a, 1989 İsrail doğumlu Samer Saade Igbaria’ya, 1996 Ukrayna doğumlu Iryna Melnychenko’ya ve 1993 Azerbaycan doğumlu Rufat Sharıflı’ya vatandaşlık verildi.

Bakanlar Kurulu, Serdal Gündüz, Ethem Bayraktar, Mert Muhammed Beyoğlu, Coşkun Bilaloğlu, Murat Dindi, Ayşegül Paç, Zehra Acar, Oğulcan Sandıkçı, Gökhan Bilaloğlu, Mehmet Ali Ergen, Güneş Aygül, Sevda Demir, Nesrin Kırat, Samer Saade Igbaria, Iryna Melnychenko ve Rufat Sharıflı’ya Yurttaşlık Yasası’nın 9 (1) (C) maddesi uyarınca yurttaşlık verdi. , Yurttaşlık Yasası’nın 9 (1) (B) maddesi uyarınca ise Ahmet Hamdi Bahçeci’ye Mustafa Bahçeci’ye KKTC vatandaşlığı verildi.