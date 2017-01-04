18 KİŞİNİN 'İSVİÇRE SEYAHATİ' DEVLET KASASINDAN MI?

8 Ocak 2017'de liderler görüşmesi ile başlayacak, 12 Ocak 2017'de "BEŞLİ KONFERANSA" dönüşecek CENEVRE ZİRVESİ'nde UBP adına kalabalık bir heyetle katılacak olması "seyahat masraflarını kim karşılayacak" sorusunu gündeme getirdi.

Zirveye UBP adına aralarında eski Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu’nun müzakere heyetindeki Osman Ertuğ, Ergun Olgun ve Oğuzhan Hasipoğlu yanında Dışişleri Bakanı UBP milletvekili Tahsin Ertuğruloğlu ile Dışişleri Müsteşarı Mustafa Lakadamyalı’nın da katılacağı gündeme geldi.

YENİDÜZEN'in konuyla ilgili sorularını yanıtlayan UBP Genel Sekreteri Dursun Oğuz söz konusu zirveye UBP adına katılacak olanların masraflarının parti tarafından karşılanacağını, "resmi görevi bulunanların" devlet tarafından karşılanacağını ifade etti.

Basında 15 olarak yer alan ancak bazı UBP kaynaklarınca 18 olarak belirtilen heyetin sehayat ve konaklama masraflarını kimi karşılayacağı ise bilinmiyor.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı tarafından "mecliste temsil edilen siyasi parti liderlerine" yapılan Cenevre davetinde sadece siyasi parti başkanlarının masraflarının Cumhurbaşkanlığı'nca karşılanacağı belirtiliyor.

Bu durumda "UBP adına" zirveye gidecek olan kalabalık heyetin masraflarının devlet olanakları tarafından karşılanacak olduğuna dair iddialar partiler arasında ‘fırsat eşitliği’ tartışmasını da gündeme taşıdı.

YENİDÜZEN'e bilgi veren üst düzey bir kaynak "Eğer UBP'nin bu kalabalık heyetinin masrafları devlet tarafından ödenecekse; ki öyle olduğu anlaşılıyor, diğer siyasi partilere de böylesi bir hak tanınacak mı? Diğer siyasi partiler de kendi kalabalık heyetlerini devlet olanaklarını kullanarak Cenevre'ye taşıyabilecek mi?" diye sordu.

Hükümetin siyasi partilere "kalabalık katılım için" fırsat sağlayıp sağlamayacağını sorgulayan siyasi kaynaklar "Devlet sadece bir partinin olanaklarını tek bir parti için kullanamaz. Eğer UBP böylesi bir heyetle orada olmak istiyorsa heyetinin masraflarını partisinin kaynakları kullanılarak karşılamalı" diye konuştu.

DURSUN OĞUZ: UBP ADINA KATILACAK OLANLARI PARTİ ÖDEYECEK

YENİDÜZEN'in konuyla ilgili sorularını yanıtlayan UBP Genel Sekreteri Dursun Oğuz söz konusu zirveye UBP adına katılacak olanların masraflarının parti tarafından karşılanacağını, "resmi görevi bulunanların" devlet tarafından karşılanacağını ifade etti. "Resmi görevi bulunanları" Başbakan, Dışişleri Bakanı olarak nitelendiren Oğuz, heyetin içeriği ile ilgili henüz netlik olmadığını ancak Oğuzhan Hasipoğlu'nun UBP adına zirvede olacağını kaydetti. İlerleyen saatlerde daha net bir açıklama yapmasının mümkün olacağını söyleyen Dursun Oğuz "Parti adına ziyaretlerin devlet tarafından ödenmesi gibi bir şey söz konusu değildir" diye konuştu.