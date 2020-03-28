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18 kişi tutuklandı

18 kişi tutuklandı

Kıbrıs'ın kuzeyinde dün gerçekleştirilen denetimlerde; toplam 18 kişinin  sokağa çıkma yasağını ihlâl ettiği, 1 kişinin ise evinde geçirmesi gereken 14 günlük karantina kurallarına uymadığı  tespit edildi.  

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Kıbrıs'ın kuzeyinde dün gerçekleştirilen denetimlerde; toplam 18 kişinin  sokağa çıkma yasağını ihlâl ettiği, 1 kişinin ise evinde geçirmesi gereken 14 günlük karantina kurallarına uymadığı  tespit edildi.  

Polis, yaptığı açıklamada, söz konusu şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldığını belirtti.

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