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18 Eylül'e ertelendi

18 Eylül'e ertelendi

Girne’de Ocak ayında korumaları O.Ö. ve V.K. ile birlikte Erhan Başay ve Zeki Asimoğlu’nu ciddi şekilde darp eden iş insanı Bulut Akacan bugün yine Girne Ağır ceza mahkemesi huzurundaydı.

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Devrim DEMİR

Girne’de Ocak ayında korumaları O.Ö. ve V.K. ile birlikte Erhan Başay ve Zeki Asimoğlu’nu ciddi şekilde darp eden iş insanı Bulut Akacan bugün yine Girne Ağır ceza mahkemesi huzurundaydı.

O.Ö., ve V.K.’nin avukatları müvekkillerinin 8 aydır cezaevinde olduğuna dikkati çekti.

Başsavcılık Yeni Adlı Yılın açılacağına işaret ederek ithamın yeni adli yıla kalmasını talep etti.

Mahkeme Başkanı Nüvit Gazi Hacı ise yeni adli yılda başka bir heyetin oturum yapacağını söyleyerek davayı 18 Eylül tarihine erteledi.

Hacı, V.K. ve Ö.Ö.nun tutuklu kalmasına, Bulut Akaca’nın ise teminatla serbest yargılanmasına emir vererek oturumu kapattı.

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