İngiltere’de yaşayan Kıbrıslı Türkler, hayatını kaybeden yakınlarını Kıbrıs’a defnetmek için UBP-HP hükümetinin izin vermesini bekliyor.

Coronavirüs salgını nedeniyle en çok kayıp veren toplumlardan biri haline gelen İngiltere’deki Kıbrıs Türkleri, hayatını kaybeden yakınlarının vasiyetini yerine getirmek için haftalardır cenazelerini Londra’da bekletmek zorunda kaldı.

Eurovizyon’un haberine göre 12’si Covid-19 virüsü dışında olmak üzere 18 cenaze KKTC hükümetinin izin vermesi için bir ayı aşkın zamandır Londra'da cenaze morgunda bekletiliyor.

Aileler ısrarcı

İki aydır bürokratik engeli aşmak için her türlü kanaldan girişimde bulunan Birleşik Krallık Türk İslam Vakfı (UK Turkish Islamic Trust - UKTIT) cenaze hizmetleri firması ve vefat edenlerin ailelerinin çabaları henüz sonuç vermedi.

Çoğunluğu vasiyet üzerine memleketinde toprağa verilmeyi bekleyen cenazelerle ilgili olarak hükümetin konuyu “Bakanlar Kurulu’nda görüşeceği” ifade edildi.



Bu yöndeki dosyanın, KKTC Londra Temsilciliği ve Dışişleri Bakanlığı kanalıyla Sağlık Bakanlığına iletildiği ancak bir yanıt verilmediği iddia edildi.

Türkiye üzerinden

“KKTC’ye direkt uçak ve kargo seferi olmadığı” gerekçesi gösterildiğini belirten aileler, bu sorunun da Türkiye Cumhurbaşkanlığı Yurtdışı Türkler Başkanlığı ile yapılan temaslar sonrası çözüldüğüne dikkat çekti.

Yurtdışı Türkler Başkanlığı’nın, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile de temas kurarak, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına uygulanan cenaze taşıma servisi hizmetinin istisnai olarak Kıbrıslı Türkler için de sağlanacağını teyit ettiğini belirten mağdur aileler, “Cenazelerimiz, İstanbul’dan uçaktan alınarak cenaze aracı ile Mersin’e ücretsiz ulaştırılacak. Mersin’den de deniz yoluyla adaya transfer edilecek. Bütün bu süreç ile ilgili sorunlar çözüldüğü halde, henüz gerekli izin verilmiyor.”

“Pandemi endişesi yersiz”



İki ayı aşkın süredir Londra’da Koronavirüsten hayatını kaybedenlere Müslümanlara cenaze servisi hizmeti veren Birleşik Krallık Türk İslam Vakfı (UK Turkish Islamic Trust - UKTIT) yetkilileri ise yaptıkları açıklamada, cenazelerle birlikte KKTC’ye Covid-19 virüsü geleceği endişelerinin yersiz olduğunu kaydettiler.

Cenazelerin hastane ve cenaze servisi veren kuruluşlarca özel olarak hazırlanmış kapalı tabutlarda toprağa verildiğini hatırlatan yetkililer, “haftalardır aynı din adamı ile beraber onlarca cenazeyi toprağa verdik. Kimse cenazelerden dolayı koronavirüs olmadı. Bu endişeler yersiz. Devletlerin görevi vatandaşların sorunlarına çözüm bulmaktır. Kendi doğduğu topraklarda defnedilmek isteyen insanların bu son isteğine duyarsız kalmak ne kadar insani bir durum anlaşılır gibi değil” diyerek rahatsızlıklarını dile getirdiler.

İngiliz medyasının gündeminde



UBP-HP Hükümetinin cenaze sorununa çözüm bulmaması ve İngiltere’deki ailelerin mağduriyeti İngiliz medyasının da gündeminde. BBC ve bazı medya kuruluşlarının konuyla ilgili olarak mağdur aileler ve cenaze servisi firması yetkilileri ile temas kurduğu öğrenildi.