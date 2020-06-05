18 cenaze adaya getiriliyor

Covid-19 salgını sırasında İngiltere’de hayatını kaybeden 18 Kıbrıslı Türk, son yolculukları için Kıbrıs'a getiriliyor.

Dış İşleri Bakanlığı Müsteşarı Güneş Onar’dan alınan bilgiye göre, Covid-19 salgını sırasında İngiltere’de hayatını kaybeden 18 Kıbrıslı Türk’ün cenazeleri adaya getirilmek üzere yola çıktı.

Cenazelerin 6’sı bu akşam 21:15’te Ercan’a inecek charter uçuşla adaya ulaşacak, 12’sinin ise Pazar sabahı Mağusa Limanı’nda olması bekleniyor.

18 cenazenin 7’sinin Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirmiş kişiler olduğu da elde edilen bilgiler arasında.

Onar: Ailelerin talebi doğrultusunda

Ailelerin talebi doğrultusunda cenazelerin bir kısmının hava, bir kısmının da deniz yoluyla gelmekte olduğunu ifade eden Müsteşar Onar, adaya Pazar günü ulaşacak 12 cenazenin uçakla İstanbul’a geleceğini, oradan Mersin’e ulaştırılacağını ve Pazar sabahı da Mağusa Limanı’na getirileceğini kaydetti.

Horozoğlu: 18 cenaze Kıbrıs’a uğurlandı

Kıbrıs Türk Gençlik Birliği İngiltere Başkanı Nafiya Horozoğlu da yaptığı açıklamada , Covid-19 salgını sırasında İngiltere’de hayatını kaybeden 18 Kıbrıslı Türkün, son yolculukları için memleketleri olan Kıbrıs'a dün uğurlandıklarını duyurdu.

“Londra’nın Heathrow ve Stansted Havalimanı’na dün sabah ve akşam toplam 6 araçla götürülen cenazeler İstanbul’a, ulaştırılacak.

Temin edilen cenaze araçlarıyla Mersin Uluslar arası Limanı’na, oradan da Mağusa Limanı’na varmış olacak” diyen Horozoğlu, KKTC’de defnedilecek olan 10 merhum ve 8 merhumenin yedisinin, coronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiğine işaret etti.

2 aydır bekletiliyorlardı…

Cenazelerin kimisi yaklaşık iki aydır Shacklewell Lane Türk Camisi morgunda bekletiliyordu. Horozoğlu’nun verdiği bilgiye göre; son 2 haftada, İngiltere’de Covid-19 sebebiyle vefat eden Kıbrıslı Türk olmadı. Horozoğlu’nun aktardıklarına göre; İngiltere’de yaşayan Kıbrıslılar arasında Covid-19 ölümlerinde düşüş devam ediyor.

Bu hafta virüsten dolayı 1 Kıbrıslı Rum hayatını kaybetti, Kıbrıslı Türklerde ise vefat eden olmadı. İngiltere’de Covid-19 sebebiyle hayatını kaybeden Kıbrıslıların sayısı 311'e ulaştı. Kıbrıslı Türklerin sayısı 95, Kıbrıslı Rumların sayısı 180 (1 Kıbrıslı Maronit) hayatını kaybetti. Ayrıca Londra dışında vefat edenlerin sayısı 36. Londra'da toplam 273 Kıbrıslının ölümü kaydedildi.

Cenaze karmaşası!

Bakanlıklardan gelen bilgi doğrultusunda bu gece adaya gelecek cenazelerin bu gece defnedileceğini duyuran LTB Başkanı Mehmet Harmancı, yaptığı ikinci açıklamada, cenazelerin yarın yapılabileceğini duyurdu.

Harmancı’nın açıklaması şöyle: “Yurtdışından gelecek olan cenazelerimizin Defin işlemlerinin tümü bakanlıklardan yapılan son değerlendirmede yarın yapılmasında bir sakınca olmayacağı yönündedir.”

Fotoğraf: Londra Gazete