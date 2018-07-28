Mağusa’da faaliyet gösteren “Özcan Elektronik” isimli iş yerinde çalıştığı dönemde 2017 yılı ile 2018 yılı Nisan ayı içerisinde toplam 35 bin 746 TL değerindeki muhtelif elektronik eşyalar ile işverenin çantasından toplam 111 bin 100 TL ile 600 Stg. sirkat eden ve elektronik eşyaların bir kısmını satan sanık Zeki Tanyeli hakkındaki karar dün Mağusa Ağır Ceza Mahkemesi’nde açıklandı. “Bina açma”, “Müstahdem tarafından sirkat”, “Sirkat” ve “Mülke tecavüz” davalarından yargılanarak suçlu bulunan sanık Tanyeli, 18 ay hapis cezasına mahkum edildi.

İş yerini anahtar ile açtı, elektronik eşyaları çaldı…

Sanık Zeki Tanyeli, 2017 yılı ile 9 Nisan 2018 tarihleri arasında müstahdemi olarak çalıştığı Özcan Elektronik isimli iş yerinin kapısını tasarrufundaki anahtar ile açarak içeriye girmişti. Çalıştığı iş yerine giren sanık Tanyeli, içeriden toplam 35 bin 746 TL değerindeki çok sayıda muhtelif elektronik eşya ile iş verinin çantasından toplam 111 bin 100 TL ve 600 Stg. parayı sirkat etmişti. Sanık daha sonra sirkat ettiği elektronik eşyalardan bir kısmını satarak 9 bin 300 TL’yi sahtekarlıkla temin etmişti. İş veren, 10 Nisan 2018 tarihinde temizlik yaparken bazı elektronik eşyaların yerinde olmadığını fark etmesi üzerine polise şikayette bulunmuştu ve sanık tespit edilerek tutuklanmıştı.

Suçlu bulundu…

Davanın kararını okuyan Mağusa Ağır Ceza Mahkemesi Yargıcı Temay Sağer, sanık Zeki Tanyeli’yi aleyhine getirilen davalardan suçlu bularak mahkum ettiklerini açıkladı. Sanığın mahkum olduğu “Bina açma” suçu için 7 yıla, “Müstahdem tarafından sirkat” suçu için 7 yıla, “Sirkat” suçu için 3 yıla, “Sahtekarlıkla para temini” suçu için 3 yıla ve “Mülke tecavüz” suçu için ise 2 yıla kadar hapis cezası öngörüldüğünü belirten Sağer, sanığın işlemiş olduğu suçun ciddi bir suç olduğunu ifade etti. Sağer, sanık ile iş veren arasındaki ilişkinin normal bir işçi ve iş veren arasındaki ilişkiden farklı olduğunu, iş verenin sanığı sabahları evinden alarak iş yerine götürdüğünü ve güvendiği için iş yerinin anahtarını sanığa teslim ettiğini belirterek, sanığın, iş vereninin güvenini ve iyi niyetini suiistimal ettiğini açıkladı. Sanığın sirkat ettiği elektronik eşyaların bir kısmını satarak yurt dışı tatillerinde kendi lüksü için kullandığını ifade eden Sağer, sanığın sadece iş verenini değil, çalmış olduğu elektronik eşyaları sattığı kişiyi de zarara uğrattığını belirtti. Sağer, sanığa verilecek cezanın sanığı ıslah edici ve kamu menfaatini koruyucu nitelikte olması gerektiğini belirterek, sanığı 18 ay hapis cezasına mahkum ettiklerini açıkladı.