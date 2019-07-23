178 gündür gömülmeyi bekliyor

POLİS RESMİ AÇIKLAMA YAPMADI… 6 Ocak tarihinde bulunan ve bir buçuk sene önce kaybolan Vietnamlı Dam Thı Hop’a ait olduğu kesinleşen cesedin kimliği ile ilgili polis henüz herhangi bir açıklama yapmadı. Yaklaşık bir buçuk sene önce hunharca bir cinayete kurban giden kadının cesedi ailesine teslim edilmek için Adli Tıp Birimi'nde bekliyor

Devrim DEMİR

Öldürüldükten bir buçuk sene sonra Ocak ayında Ercan Havaalanı yakınlarında bulunan ve Mayıs ayında cesedin 40 yaşındaki Vietnam’lı Dam Thı Hop’a ait olduğu raporlarla belirlenmesine rağmen, talihsiz kadının cansız bedeni henüz ülkesine gönderilmedi.

178 gündür morgda bekletilen kadının cesedinin teslim alınması için Ankara Vietnam Büyükelçiliğinin Dış İşleri Bakanlığı ile yazışma yoluyla ulaşıldığı öğrenildi.

Hatırlanacağı üzere, ailesinin durumu iyi olmayan talihsiz kadının DNA örnekleri Ankara Vietnam Büyükelçiliği aracılığı ile yazışmalar yoluyla yapılmış, Mayıs ayında gelen DNA raporunda kadının kimliği kesinleşmişti.

Kimlik tespitinin yapılmasının ardından, acılı aile kızlarının cenazesini almak için 178 gündür bekliyor.

Polis kayıp olduğunu duyurmuştu

Lefkoşa’da bir evde bakıcılık yapan Hop, 2017 yılı 15 Ekim tarihinde evden ayrılarak bir daha geri dönmemişti. Polis, 40 yaşındaki kadının kayıp olduğunu Polis Genel Müdürlüğü 8 Kasım 2017 tarihinde şöyle yayımlamıştı:

Vietnam uyruklu, 40 yaşındaki Dam Thı HOP isimli kadın 15 Ekim 2017 tarihinden itibaren kayıptır. Görenlerin en yakın polis karakoluna bilgi vermeleri önemle rica olunur. Dam Thı HOP, yaklaşık 2,5 senedir Lefkoşa’da bakıcılığını yaptığı bir bayanın yanında kalmaktaydı ve söz konusu evden 15 Ekim 2017 tarihinden ayrılmış ve bir daha kendisinden haber alınamamıştır.

Polis hala açıklama yapmadı

Ercan Havaalanı yakınlarında 6 Ocak tarihinde bulunan ve bir buçuk sene önce kaybolan Vietnamlı Dam Thı Hop’a ait olduğu cesedin kimliği ile ilgili polis henüz herhangi bir açıklama yapmadı.

Yaklaşık bir buçuk sene önce hunharca bir cinayete kurban giden kadının cesedi ailesine teslim edilmek için Adli Tıp Biriminde bekliyor.