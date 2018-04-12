178 fesih gerçekleşti

Ülkemizde faaliyet gösteren birlik, dernek ve kulüplerin tüzüklerini 23/2016 Dernekler Yasası’na göre düzenleyip bağlı oldukları kaymakamlıklara sunma süreleri 31 Aralık 2017 tarihinde son buldu. Yükümlülüğünü yerine getirmeyenler ise feshedildi. Söz konusu kulüpler arasında Süper Lig ekibi Yalova’nun da olduğu öğrenilirken, Merkez Kaymakamı Ahmet Arslan, YENİDÜZEN’e yaptığı açıklamada 178 tane birlik, dernek ve kulübün yükümlülüklerini yerine getirmediği için feshedildiğini, bunların arasında Yalova’nun da olduğunu doğruladı. Yalova Spor Kulübü Başkanı Kadir Dağcan ise YENİDÜZEN’e konuşarak “Biz de gereğini yaptık. Başkanımız Tahsin Mertekçi’nin yaşamını yitirme dönemine denk gelmişti. Gereken yapılmıştır. Bir problem olacağını sanmıyoruz” açıkladı.

Süre 31 Aralık’ta doldu

17 Mayıs 2016 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 23/2016 Dernekler Yasası çerçevesinde İçişleri Bakanlığı dernek, birlik ve kulüplere tüzüklerini yeni yasaya göre düzenlemeleri için bir yıllık süre vermişti. 2017 yılı mayıs ayında dolacak süre öncesi birçok kulübün yükümlülüğünü yerine getirmediği görülünce süre 31 Aralık 2017 tarihine kadar uzatıldı. Merkez Kaymakamı Ahmet Arslan söz konusu yükümlülüğü yerine getirmeyen 178 dernek, birlik ve kulübün feshedildiğini belirtti.

Futbol kulüpleri arasında Yalova’da var

Konu ile ilgili olarak Yenidüzen’e konuşan Merkez Kaymakamı Ahmet Arslan, 23/2016 Dernekler Yasası tahtı altında yükümlülüğünü yerine getirmeyen ve aralarında sporla iştigal eden 178 kulüp, birlik ve derneğin feshedildiğini açıkladı. Arslan, feshedilen kulüpler arasında futbola bakıldığında Süper Lig ve Birinci Lig ekipleri içerisinden Yalova’nın olduğunu doğruladı. Yasa gereği söz konusu kulüplerin kendilerine bağlı olduğunu belirten Arslan, verilen süre zarfında yükümlülüğünü yapmayanlar için gereğini yaptıklarını ifade etti.

Arslan: “Tescili olmayanlar yeni sezonda sıkıntı yaşayabilir”

Merkez Kaymakamı Ahmet Arslan şu anda Cumhuriyet Meclisi’nde federasyonların ve spor kulüplerinin Spor Dairesi’ne bağlanması için alt komitede spor kulüplerine yönelik yasa çalışmasının devam ettiğini belirtti. Bu bağlamda kulüplerin şu an için sıkıntı yaşamayacaklarını belirten Arslan, ancak yeni sezonda yasanın hayata geçmesi halinde sıkıntı yaşayabileceklerini ifade etti. Mevcut federasyonların yeni sezonda mecburen Merkez Kaymakamlıktan kulüplerle ilgili bilgi isteyeceğini, kendilerinde tescili olmayan kulüplerin ilgili federasyona kayıt yaptıramama durumu ile karşılaşabileceğini söyledi. Arslan, feshedilen kulüplerin bu noktada yeniden kurulma aşaması ile hayata geçebileceğini ancak önceki isim ve logolarını kullanamayacaklarını sözlerine ekledi.

Dağcan: “Gereken yapılmıştır. Bir problem olacağını sanmıyoruz”

Yalova Spor Kulübü Başkanı Kadir Dağcan, söz konusu tüzük yenilemesi ile ilgili çalışmayı yaptıklarını, bir sıkıntı olmayacağını söyledi. YENİDÜZEN’e konuşan Dağcan, geçtiğimiz yıl başkanları Tahsin Mertekçi’nin yaşamını yitirme döneminde sıkıntılar yaşadıklarını hatırlatarak, kendilerinin gereğini yaparak kaymakamlığa ilettiklerini ifade etti. Tüzük yenileme tarihi olan 31 Aralık tarihini bildiklerini belirten Dağcan, “Biz çalışmamızı yaptık ve Kaymakamlığa ilettik. İlk etapta bulunmadığı için sanırım böyle bir durum oluştu. Biz de gereğini yaptık. Başkanımız Tahsin Mertekçi’nin yaşamını yitirme dönemine denk gelmişti. Gereken yapılmıştır. Bir problem olacağını sanmıyoruz” dedi.