Bakanlar Kurulu toplantısı sona erdi.

7 saat süren toplantı sonrası, Başbakan Yardımcısı, Dışişleri Bakanı Kudret Özersay alınan kararları açıkladı.

Özersay’ın açıklaması şöyle: “Toplantı 7 saat sürdü. Çok sayıda konu ele alındı. Başlıklar halinde kamuoyu ile paylaşmaya çalışacağım.

Türkiye ile KKTC arasında yapılan ithalat ve ihracatın TL üzerinden yapılması yönünde devam eden temas somutlaşmaya başladı. Süreç ilerliyor. Piyasada döviz dalgalanmaları nedeniyle sürekli olarak zam ve gelir kaybına neden olarak gelişmelerle karşı karşıya kaldık. Bu durumun önüne geçmek, olumsuz etkileri azaltmak amacıyla TL üzerinden ekonomik faaliyetin yürütülmesi konusunda süreç belli noktaya ilerliyor.

Vatandaşın ekonomik anlamda yaşanan sıkıntılar anlamında, piyasada dövizle bağlantılı çeşitli gıda ürünlerine gelen zam çerçevesinde bundan sonra benzer nitelikte zamların yaşanmaması için bazı tedbirler üzerinde çalıştık.

Süt ve hellime bundan sonra zam olmaması için bazı teşvik adımlarının atılması yönünde Maliye Bakanlığı’nın çalışma yapması yönünde karar alındı.

Maliye Bakanlığı ile Tarım Bakanlığı arasında çalışma yapılacak.

Vicdani ret…

Hem Koalisyon hem de Hükümet Protokolü’nde ‘vicdani rettin’ hak olduğu vurgusu yapılıyordu. Bu konu Bakanlar Kurulu’nda ele alındı. Askerlik Yasası’nda değişiklik yapılması konusunda Yasa Tasarısı hazırlığı yapıldı.

Yapılacak değişiklikle vicdani rettin ne şekilde düzenleneceği, nasıl uygulanacağı yasa değişiklik tasarısı ele alındı.

Bu tasarı hem GKK hem Savcılık yetkilileriyle paylaşılacak, görüşleri alınacak. Bir sonraki aşama konunun Meclis’e gelmesi olacak.

175 istisnai yurttaşlık geri alındı…

İstisnai şekilde yasaya uygun verilen vatandaşlıklar konusunda inceleme başlatılmıştı. 1200 civarında istisnai vatandaşlık incelendi, 175 istisnai vatandaşlık geri alındı. Belgelerin olmadığı, bazı önergelerin olmadığı, açıkça hukuka aykırı verilmesi örneklerinin bulunduğu tespit edildi.

Vatandaşlığı geri alınan isimler, 90 gün içinde muhaceret izinli sayılacak. Gerekli başvuruları yaparlarsa burada yaşayan veya çalışanlar çalışma izni alabilecek. İstisnai yurttaşlık verilen isimlerin bazıları Kıbrıs’ta yaşamıyorlar…

Plajlara ücretsiz giriş…

“Bu konuda pratikteki engellerle ilgili değerlendirme yapıldı. Hükümet, mahkeme kararı da olan konunun bunun bir hak olduğunu, Turizm Bakanlığı’na bu kararın uygulanması yönünde karar üretildi. Bakanlık, turistik tesislere istişare edecek.”

Öte yandan bazı yabancıların, taşınmaz Mal satın alma başvurusu da değerlendirdi, onaylandı."