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1749 test yapıldı, 9 pozitif vaka

1749 test yapıldı, 9 pozitif vaka

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 1749 olduğunu, 9 pozitif vakaya  rastlandığını, 4 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

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Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 1749 olduğunu, 9 pozitif vakaya  rastlandığını, 4 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Pilli, pozitif vakalardan 2 kişinin hava yolu, 4 kişinin deniz yolu, 2 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslısı olduğunu ve bu süreçte gözetim altında olduklarını, 1 kişinin ise yerel vaka olduğunu açıkladı. 

 

31  Ağustos 2020 Covid-19 genel durumu  şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 1749 

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 9 

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı-4  

Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- yok

Yapılan Toplam Test Sayısı- 120.812     

Toplam Vaka Sayısı- 331   

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 229

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 98   

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı- 23  

Pandemi Otellerinde takip edilen vaka sayısı- 75  

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 4 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- yok

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