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173 personelin testi negatif

173 personelin testi negatif

Sağlık Bakanlığı'na bağlı tarama ekibi tarafından, Polis Genel Müdürlüğü'nde görev yapan polis mensubu  (itfaiye ve sivil hizmet görevlileri dahil) toplam 173 çalışana Covid-19 tespiti ile ilgili PCR testleri yapıldığı bildirildi.

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Sağlık Bakanlığı'na bağlı tarama ekibi tarafından, Polis Genel Müdürlüğü'nde görev yapan polis mensubu  (itfaiye ve sivil hizmet görevlileri dahil) toplam 173 çalışana Covid-19 tespiti ile ilgili PCR testleri yapıldığı bildirildi.

Polis Basın Subaylığı açıklamasında, yapılan tüm testlerin sonucunun negatif olduğu kaydedildi.

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