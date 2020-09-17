173 personelin testi negatif

Sağlık Bakanlığı'na bağlı tarama ekibi tarafından, Polis Genel Müdürlüğü'nde görev yapan polis mensubu (itfaiye ve sivil hizmet görevlileri dahil) toplam 173 çalışana Covid-19 tespiti ile ilgili PCR testleri yapıldığı bildirildi.

Polis Basın Subaylığı açıklamasında, yapılan tüm testlerin sonucunun negatif olduğu kaydedildi.