Lefkoşa28 °C

  1. HABERLER

  2. HABERLER

  3. 1723 test yapıldı, 10 pozitif vaka
1723 test yapıldı, 10 pozitif vaka

1723 test yapıldı, 10 pozitif vaka

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 1723 olduğunu, 10 pozitif vakaya  rastlandığını, 7 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

A+A-

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 1723 olduğunu, 10 pozitif vakaya  rastlandığını, 7 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Pilli, pozitif vakalardan 4 kişinin hava yolu, 2 kişinin deniz yolu ile ülkemize geldiğini, diğer 4 kişinin ise daha önce tespit edilen vakaların temaslısı olduğunu ve bu süreçte gözetim altında olduklarını açıkladı. 

 

28  Ağustos 2020 Covid-19 genel durumu  şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 1723   

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 10

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı-7  

Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- yok

Yapılan Toplam Test Sayısı- 116.383     

Toplam Vaka Sayısı- 311    

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 211

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 96  

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı- 18 

Pandemi Otellerinde takip edilen vaka sayısı- 78   

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 4 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- yok

Bu haber toplam 1218 defa okunmuştur
Etiketler : ,
Önceki ve Sonraki Haberler