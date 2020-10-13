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1706 test yapıldı, 1 pozitif vaka

1706 test yapıldı, 1 pozitif vaka

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 1706 olduğunu, 1 pozitif vakaya  rastlandığını, 2 kişinin taburcu edildiğini açıkladı. 

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Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 1706 olduğunu, 1 pozitif vakaya  rastlandığını, 2 kişinin taburcu edildiğini açıkladı. 

Pilli, pozitif vakanın deniz yolu ile ülkemize geldiğini belirtti.

 

13 Ekim 2020 Covid-19 genel durumu  şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 1706

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 1

Ülke dışından gelen vakalar -  1

Karantinada pozitifleşen temaslı vakalar –

Yerel vakalar –

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı- 2

Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- yok

Yapılan Toplam Test Sayısı- 191.520

Toplam Vaka Sayısı- 816

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 769  

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 43

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı- 11

Pandemi Otellerinde takip edilen vaka sayısı- 31

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 4 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- 1

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