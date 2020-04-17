İskele’de yaşayan bir kişinin, ikinci kez yattığı Mağusa Devlet Hastanesi’nde, prostat ameliyatı öncesi kendisinde ve eşinde Coronavirüs tespit edildi. Lefkoşa’da tedavi altına alınan yaşlı çiftin virüsü nereden bulaştığı henüz bilinmiyor. Mağusa Hastanesi’ndeki vaka sonrası 170 kişiye test yapıldı, tüm testler negatif çıktı.

Yaşlı çiftin torunu Aliye Tilki ise ilginç bir iddiayı gündeme taşıdı: “Dedeme günlerce test yapılmadı, başka hastalarla aynı odada tutuldu dedemin yanına çok kötü öksüren bir kişi yatırılmış dedemin eşi ısrarla lütfen bizi başka odaya alın deyip sorun çıkarmış. Bakıcının bu talebi doktora iletmediğini düşünüyoruz. Dedem ile o hasta 4-5 akşam birlikte kalmışlar adam ciğerleri sökülürcesine öksürüyormuş”

Sağlık Bakanı Ali Pilli söz konusu çift Lefkoşa Devlet Hastanesi karantina merkezinde tedavi altına alındığını ve yakın temasta olduğu kişilere de test yapıldığı ifade etti.

Mağusa Devlet Hastanesi Başhekimi Mustafa Kalfaoğlu: “Hasta evden çıkmıyordu ancak çocukları gidip geliyordu, çok düşük ihtimalle hastaneden de bulaşmış olabilir”

YENİDÜZEN’in güvenilir bir kaynaktan edindiği bilgiye göre, hastanede çalışan 170 kişiye hızlı tarama testi yapıldı ve tümü negatif çıktı.

Dila ŞİMŞEK

İskele bölgesinde prostat hastası bir kişinin, Mağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırılması sonrası eşinde ve kendisinde Coronavirüs tespit edilmesi kafalarda soru işaretlerine neden oldu. Yaşlı çiftin virüsü nereden bulaştığı henüz bilinmiyor.

Yapılan tarama testinde hastanın temasta bulunduğu kişiler ‘negatif’ çıkarken, sadece eşinde pozitif Covid-19 tespit edildi. Hastanın temas kurduğu kişiler evlerinde karantinada tutulurken, yapılan PCR testi sonuçları bugün belirleneceği kaydedildi.

Sağlık Bakanı Ali Pilli ise önceki akşam açıklanan İskele bölgesinde iki pozitif ( karı-koca) COVID-19 vaka ile ilgili bilgi vererek hastalığı nereden bulaştıklarına dair çalışmaların sürdüğünü anlattı. "Gazimağusa Devlet Hastanesi'ne yatırılan erkek hastanın ameliyat öncesi yapılan tetkiklerinde kendisine COVID- 19 pozitif tanısı konmuş ve tanının konulmasının ardından eşine de aynı tetkikler yapılmıştır. Test sonucunda eşinde de COVID- 19 pozitif saptanmıştır" denilen açıklamada söz konusu çift Lefkoşa Devlet Hastanesi karantina merkezinde tedavi altına alındığını ve yakın temasta olduğu kişilere de test yapıldığı ifade edildi.

Mağusa Devlet Hastanesi Başhekimi Mustafa Kalfaoğlu, tüm personele tarama testi yapılacağını, sonrasında PCR testi de yapılabileceğini açıkladı.

Kalfaoğlu, sadece bir hemşirenin gerekli ekipman olmadan hasta ile temas olduğuna da değindi.

Hastanın torunu ise YENİDÜZEN’e konuşarak, ihmal iddiasında bulundu, “Dedeme günlerce test yapılmadı, başka hastalarla aynı odada tutuldu” dedi.

YENİDÜZEN’in güvenilir bir kaynaktan edindiği bilgiye göre, hastanede çalışan 170 kişiye hızlı tarama testi yapıldı ve tümü negatif çıktı. Edinilen bilgiye göre, hastanın yanına haftalar önce yatırılan bir hasta gemi çalışanıydı ve tedavi gördükten sonra hastaneden taburcu edilerek, yine gemi ile ülkeden ayrıldı. Personellerde ve hastanın ailesinde coronavirüs görülmemesi, şüpheleri yurtdışından gelip giden gemi çalışanı üzerine yoğunlaştırdı.

Kalfaoğlu: “Hasta evden çıkmıyordu ancak çocukları gidip geliyordu, çok düşük ihtimalle hastaneden de bulaşmış olabilir”

Mağusa Devlet Hastanesi Başhekimi Mustafa Kalfaoğlu, Gazeteci Hüseyin Ekmekçi’nin sorularını yanıtlayarak, hastane personellerinin büyük çoğunluğuna tarama testi yapıldığını açıkladı. Kalfaoğlu, hastaneye gelen her hastaya rutin olarak test yapıldığını ifade ederek, Covid-19 tespit edilen hastaya da ameliyat öncesi bu nedenle test yapıldığını, pozitif görülünce eşine de yapıldığını anlattı. Kalfaoğlu, coronavirüsünün hastaneye girişinin engellenmeye çalıştığını belirterek, test yapmadan işleme başlanmadığını savundu. Hastanın ailesine tarama testi yapıldığını ifade eden Dr. Kalfaoğlu, bugün yapılan PCR testi sonuçlarının beklendiğini, virüsün kaynağının araştırıldığını söyledi. Kalfaoğlu şu şekilde konuştu: “Yapılan kart testleri negatif çıktı. Ancak temaslara göre PCR testleri yapılacak. Sağlık Bakanlığı, Kaymakamlık ve polis ile işbirliğindeyiz. Ekipmansız temas kuran bir hemşiremiz var. Hastaların temas ettiği yerler temizlenerek tekrar açıldı. Virüs kaynaksız diye bir şey yok, hasta evden çıkmıyordu ancak çocukları gidip geliyordu, çok düşük ihtimalle hastaneden de bulaşmış olabilir. Salgın bitmiş değil, ilk günkü gibi disiplinli olup birkaç hafta daha dişimizi sıkalım. Halkımız hastalandığında hastaneye gelmekten korkmasın”

Covid-19 nedeniyle tedavi gören hastanın torunu, sosyal medyadan çağrı yaptı: “Biraz anlayış ve sağduyuya ihtiyaç var”

İskele’de yaşayan ve Mağusa Devlet Hastanesi’ne prostat nedeniyle kaldırılan hasta ve eşinde, Covid-19 bulgusu yapılmasıyla hastanın torunu Zekiye Gece sosyal medyadan çağrıda bulundu. Sağduyu vurgusu yapan yakın, can yakıcı yorumlardan kaçınılmasını istedi. Hasta torununun paylaşımı şu şekilde:

“Bugün pozitif çıkan vaka dedem ve eşi.

Lütfen bilip bilmeden can yakıcı yorumlar yapmayın.

Dedem ve eşi iki haftadır başka bir sağlık sebebinden dolayı hastanede yatıyor. Bu virüse dair hiçbir belirti yoktu. Kimsenin sokaklarda şuursuzca ve duyarsızca gezdiği yok

Sadece bir haftalığına izinli olarak evlerine geldiler

Hiçbir yere de gitmediler sadece ihtiyaçları olduğu için çocukları belli zamanlarda yanlarına gitmek zorunda kaldı.

Temas eden herkesi ve bağlantılı olan tüm bireyleri de hastaneye gönderdik. Yapılan ilk testlerde tüm sonuçlar negatif çıktı. Kesin sonuç yarın belli olacak,

İlginç olan şudur ki bu insanların gittiği tek yer devlet hastanesiydi.

Şu anda nereden ve nasıl bulaştıklarını bilmiyoruz temas halinde oldukları herkes negatif çıktı

Lütfen bilip bilmeden yorum yapmayalım!

Merak ettiğiniz bir şey olursa bana sorabilirsiniz kulaktan dolma haberlere inanmayın!

Biz de birkaç saat öncesine kadar biz bu kadar dikkat ederken bu virüs bize bulaşmaz diye düşünüyorduk!”

YENİDÜZEN’e konuşan hasta torunu: “Dedeme günlerce test yapılmadı, başka hastalarla aynı odada tutuldu”

Hastanın bir diğer torunu Aliye Tilki ise YENİDÜZEN’e konuşarak, ihmal iddiasında bulundu.

Hastanın torunu şu şekilde konuştu:

“Dün pozitif çıkan vakalar dedem ve eşidir. Benim dedem prostattan dolayı martın son günleri hastaneye yatırıldı.

Yaklaşık 8-9 gün Mağusa Devlet Hastanesinde yattılar. Sonra doktorları anlamadığımız bir şekilde onları izinli olarak 1 haftalığına evlerine gönderdi. Dedem kesinlikle iyi durumda değildi sürekli uyku halindeydi. Bu noktaya kadar hiçbir şekilde Corona testi yapılmadı…

Eve geldiklerinde teyzem eşi küçük dayım eve girip yardım etmek zorunda olanlardı çünkü dedem yalnız başına tuvalete dahi gidebilecek halde değildi…

Ama akşam hepsi çocuklarını alıp test yaptılar ve negatif çıktı testleri.

Bunlar dışında dedem iyi olmadığı için İskele Tıp Merkezinden tahlil için 2 görevli gelip dedemden kan aldılar.

Dedem tekrar yatış için hastaneye getiriliyor ve dedemi sabahtan öğlen saatlerine kadar acilde bekletiyorlar çünkü dedemin yatırılacağı oda Dr. Kalfaoğlu tarafından kilitlenmiş…

Sonra Dr. Sadrettin bey ve Kalfaoğlu arasında bir münakaşa olmuş anlamadığım hastanede başka oda mı yoktu neden dedem güvensiz bir ortamda bekletildi? Hatta dedemin eşi bizi bırakın özele gidelim eşim iyi değil dedi ama yok dediler bekleyin hallediyorum ve o kilitli oda açıldı temizlendi ve dedemler o odaya yatırıldı. Bu kargaşada dedemin yanına ameliyat olmuş genç bir hasta yatırıldı ve Covid testi dedemi ameliyata alma kararından sonra yapıldı. Bu arada dedem ve eşi hiçbir semptom göstermedi.

Eve gönderilmeden önceki günlerde de yanlarına farklı hastalar yatırılıp çıkarılmış…

Hasta bakıcı Halil nöbetçi olduğu akşam martın son günleri dedemin yanına çok kötü öksüren bir kişi yatırılmış dedemin eşi ısrarla lütfen bizi başka odaya alın deyip sorun çıkarmış. Bakıcının bu talebi doktora iletmediğini düşünüyoruz. Dedem ile o hasta 4-5 akşam birlikte kalmışlar adam ciğerleri sökülürcesine öksürüyormuş. Adamı odadan alınca dedemin eşi dezenfektanlarla yattığı yeri temizlemiş… Dedemin eşi, ona evde nasıl bakacağını söyleyerek hastanede tartışmış, neden bizi eve gönderiyorsunuz demiş. Tek yaptıkları açıklama taburcusunuz olmuş ve ellerine bir kağıt tutuşturulup imzalatılmış…”