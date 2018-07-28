17 yılda 96 hayat söndü, 3’Ü ÇOCUK, 37’Sİ KADIN

Ülkemizde 17 buçuk yılda 88 cinayet olayı yaşandı, bu cinayetler sonucu 96 kişi yaşamını yitirdi. Toplumda en fazla infial yaratan cinayetler içerisinde 7 ila 8 yaşlarındaki 3 çocuk cinayeti oldu.

Didem MENTEŞ

Ülkemizde son 17 yılda meydana gelen cinayetler tüyler ürpertti. 17 yılda 88 cinayet olayı yaşandı, bu cinayetler sonucu 96 kişi yaşamını yitirdi. Hayatı sönen 96 kişinin 37’sı kadın, 3’ü ise çocuktu.

Cinayetlerin birçoğu aydınlanırken, bazı vakaların katilleri ise kayıplara karıştı. Toplumda en fazla infial yaratan cinayetler ise 7 ve 8 yaşlarındaki 3 çocuk cinayeti oldu.

Çeşitli faktörler

17 yıl boyunca meydana gelen cinayetlerin ardında birçok farklı neden yer aldı. Vakaların; aile içi şiddetli geçimsizlik, nişanlı öfkesi, mafya hesaplaşması, alacak verecek, soygun, intikam ve aşk türünde cinayetler oldukları göze çarptı. 17 buçuk yılda meydana gelen, 88 cinayetin 74’ü aydınlanırken, 13’ü ise aydınlatılmadı. Cinayet suçlarının artışı 2010 yılında Ceza Yasası’nda yer alan müebbet hapis cezasının süresini de artırırdı. Özellikle müebbet hapis cezası ile yargılanan kişilere ömür boyu hapis (40 yıl) üzerinden cezalar verilmeye de başlandı.

3 çocuk cinayeti!

2001’den günümüze kadar gerçekleşen cinayetlerin en trajedileri çocuk cinayetleri oldu. Kıbrıs’ın kuzeyi 3 kez meydana gelen 7 ila 8 yaşlarındaki çocuk cinayetlerine ağladı. Biri Güzelyurt’ta diğer ikisi ise Lefkoşa’da meydana gelen çocuk cinayetlerinin biri ‘üvey kardeş’, biri ‘öz baba’, bir diğeri ise ‘öz anne’ tarafından işlendi. Bu yıllar içerisinde ilk çocuk cinayeti 2010 yılında 8 yaşındaki Umut Ötügen, 2012 yılında 7 yaşındaki Mustafa Diker ve son olarak da 7 yaşındaki Ercan Kaya Kunduracı oldu.

8 yaşındaki Umut Ötügen ‘üvey kardeşi’ tarafından, 7 yaşındaki Mustafa Diker ‘öz babası’ tarafından, 7 yaşındaki Ercan Kaya Kunduracı ise ‘öz annesi’ tarafından öldürüldü.

88 CİNAYET… Adanın kuzeyinde 2001 yılında 4, 2002’de 7, 2003’te 8, 2004’te 9,2005’te 6, 2006’da 7, 2007’de 5, 2008’de 4, 2009’da 5, 2010’da 4, 2011’de 4, 2012’de 3, 2013’de 3, 2014’de 5, 2016’da 1, 2017’de 8 ve 2018’in ilk beş ayına kadar ise 5 cinayet gerçekleşti

İlk cinayet 8 yaşındaki Umut Ötügen oldu

17 buçuk yıl içerisinde yaşanan cinayetler içerisinde ilk çocuk cinayeti haberi 30 Temmuz 2010 yılında Güzelyurt’tan geldi. O dönem babası mevsimlik işçi olarak adada bulunan 15 yaşındaki M.A., üvey kardeşi 8 yaşındaki Umut Ötügen’i, ‘kıskançlık’ nedeniyle boğarak öldürdü. Adaya 29 Temmuz günü Aydınköy’de bir bahçe evinde, ‘üvey evlat’ olarak yaşamaya gelen Umut Ötügen, üvey babasıyla kurduğu baba-oğul ilişkisini kıskanan 15 yaşındaki M.A. tarafından öldürüldü.

3 ÇOCUK KATLEDİLDİ!.. Biri Güzelyurt’ta diğer ikisi ise Lefkoşa’da meydana gelen çocuk cinayetlerinin biri ‘üvey kardeş’, biri ‘öz baba’, bir diğeri ise ‘öz anne’ tarafından işlendi. 2010’da 8 yaşındaki Umut Ötügen, 2012’de 7 yaşındaki Mustafa Diker bu yıl 7 yaşındaki Ercan Kaya Kunduracı cinayete kurban gitti.

7 yaşındaki Mustafa Diker hunharca öldürülmüştü!

Ülkede yaşanan cinayetlerin en acımasızı ise dünyada eşi benzeri görülmemiş ikinci çocuk cinayeti oldu. Toplumda büyük infial yaratan 7 yaşındaki Mustafa Diker, babası tarafından Haspolat’ta vahşice öldürüldü. Öz oğlu Mustafa Diker’i bebekken cami avlusuna bırakan, ardından başkasına satmaya çalışan, 7 yıl sonra çocuğu alıp tecavüz eden baba Erol Diker, çocuğu haftalarca dövdükten sonra 6 Nisan 2012 tarihinde yastıkla boğarak öldürdü. Vahşice öz oğlunun canına kıyan Erol Diker, Ağır Ceza Mahkemesi tarafından müebbet hapse mahkum edildi.

Öz anne 7 yaşındaki oğlunu bıçakladı

Yaşanan çocuk cinayetleri arasında toplumda büyük öfke uyandıranlardan biri de 7 yaşındaki Ercan Kaya Kunduracı cinayeti oldu. Öz annesi Bilge Lord Kunduracı tarafından ‘planlanarak’ cinayete kurban giden Ercan Kaya, iki gün boyunca yatağında defalarca bıçaklandı. Ailevi sorunlar nedeniyle annesi tarafından öldürülen küçük Ercan Kaya’nın ölümü kamuoyunda infiale neden oldu. Bir aile trajedisinin yaşandığı cinayetin ardından tüyler ürpertici detaylar da ortaya çıktı.

37 KADIN ÖLDÜRÜLDÜ… Ülkede tepki toplayan cinayetler arasında kadın cinayetleri de yer aldı. Ülkede yaşanan 88 cinayette 37 kadın da hayatını kaybetti. Bu cinayetlerden bir kadının katili veya katilleri bulunamadı.

37 kadın katledildi

Ülkede tepki toplayan cinayetler arasında kadın cinayetleri de yer aldı. Ülkede yaşanan 88 cinayette 37 kadın da hayatını kaybetti. Bu cinayetlerden bir kadının katili veya katilleri bulunamadı.

Farklı nedenlerden dolayı çok sayıda kadın öldürülürken, bu cinayetlerde çoğunlukla tabanca ve bıçak kullanıldı. 15 cinayet karı-koca arasında meydana gelirken, onlarca çocuk yetim kaldı. 4 kadın ise, nişanlısı tarafından öldürüldü. Sevgilileri tarafından öldürülen kadınların yansıra evlatları tarafından da cinayete kurban gidenlerde yer aldı.

ÇEŞİTLİ NEDENLER… Cinayetlerin ardında birçok farklı neden yer aldı. Vakaların; aile içi şiddetli geçimsizlik, nişanlı öfkesi, mafya hesaplaşması, alacak verecek, soygun, intikam ve aşk türünde cinayetler oldukları göze çarptı

En fazla cinayet Girne ve Mağusa’da…

2001 yılında 4, 2002’de 7, 2003’te 8, 2004’te 9,2005’te 6, 2006’da 7, 2007’de 5, 2008’de 4, 2009’da 5, 2010’da 4, 2011’de 4, 2012’de 3, 2013’de 3, 2014’de 5, 2016’da 1, 2017’de 8 ve 2018’in ilk beş ayına kadar ise 4 cinayet gerçekleşti.

Son 17 yıl içerisinde en fazla cinayet Mağusa ve Girne bölgelerinde işlenirken, ikinci sırada ise Lefkoşa bölgesi yer aldı. Girne bölgesinde 26, Mağusa’da 26, Lefkoşa’da 23, Güzelyurt’ta 9 ve İskele bölgesinde de 3 cinayet işlendi.

Ateşli silah felaketi!

Son yıllarda meydana gelen cinayetlerin başında ‘ateşli silah’ ve ‘bıçak’ ile öldürme yer aldı.

Katiller, genellikle kurbanlarının canını ateşli silah ile alıyor. Bıçakla işlenen cinayetlerde dikkat çekici boyuta ulaştı. Bıçak kullanmayı tercih eden katiller kurbanlarına ya defalarca bıçak darbesi vuruyor ya da boğazını kesiyor. Cinayetlerde boğma olayları da meydana gelirken 88 cinayetin 33’si tabanca ve 6’sı boğma ile gerçekleşti.

Defalarca bıçaklıyorlar

Bıçak kullanmayı tercih eden çoğu katil kurbanlarını ya defalarca bıçaklıyor ya da boğazını kesiyor. Son 17 yılda meydana gelen cinayetlerde, bıçağın yanı sıra çekiç, balta gibi çeşitli aletlerin de kullanıldığı dikkat çekiyor. 2018 yılının ilk 5 ayında meydana gelen cinayetlerin 2’sinin bıçakla gerçekleştiği ortaya çıktı. Bu yıl işlenen cinayetler arasında set cisimle kurbanlarını darp ederek öldüren olaylar da yer aldı.

Aile içi şiddet

Son 17 buçuk yıl içerisinde aile içi şiddet olaylarının da artış göstermesi dikkat çekti. Aile içi şiddetin, kavganın, tartışmanın neden olduğu çoğu cinayetler, bir gerçeği ise gözler önüne getirdi. Şuan da aile şiddeti yüzünden onlarca çocuk yetim kalırken, bu çocukların kaç tanesinin ise psikolojik tedavi gördüğü merak konusu oldu.