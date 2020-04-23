17 yıl sonra, ilk kez bu kadar sessiz!

Covid-19, Kıbrıs adasını yeniden 17 yıl önceye götürdü.

23 Nisan, bölünmüş ada Kıbrıs’ta barikatların yeniden aralandığı tarih! Kıbrıs’ta karşılıklı geçiş noktalarının açılışının 17’inci yılında, geçişler ilk kez bu kadar sessizdi. Ledra Palace, Lokmacı, Ay Demet, Derinya, Pergama, Pirgo… Sokaklar gibi geçişler de sessizdi. “Kapılar”ın açıldığı günden bu yana milyonlarca geçişin yaşandığı bu barikatlarda bugünlerde sadece 14 gün karantinayı göze alan, yurttaşlar ve onların yurttaş olmasa da eş ve çocuklarına geçiş hakkı veriliyor. Geçiş noktalarının açıldığı 2003 yılından beri 23 Nisan Çocuk Bayramı tatilinde, normalin de üzerinde yoğunluk yaşanan geçiş noktaları bomboştu. Covid-19, Kıbrıs adasını yeniden 17 yıl önceye götürdü.