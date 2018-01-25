17 yıl hapis cezası!
Girne’de 11 Temmuz’da meydana gelen Eshref Abdulkariov cinayeti ile ilgili karar açıklandı
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Girne’de 11 Temmuz’da arkadaşı Eshref Abdulkariov’u aralarında çıkan tartışma sonucu bıçaklayarak öldüren Melih Arnavut 17 yıl hapis cezasına çarptırıldı. 197 promil alkol tesiri altında Abdulkariov’u öldürdüğü tespit edilen Arnavut bugün Girne Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanarak suçlu bulundu.
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Etiketler : Melih Arnavut, CİNAYET, MAHKEME, KARAR
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