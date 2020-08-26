17 yaşındaki yayaya çarptılar
Lefkoşa'da Dr. Fazıl Küçük Bulvarı'nda Hidden Garden civarında yolun karşısına geçmeye çalışan 17 yaşındaki Emrullah Akın'a Turgay Çetinkaya'nın kullandığı araba çarptı.
A+A-
Lefkoşa'da Dr. Fazıl Küçük Bulvarı'nda Hidden Garden civarında yolun karşısına geçmeye çalışan 17 yaşındaki Emrullah Akın'a Turgay Çetinkaya'nın (53) kullandığı araba çarptı. Akın'ın tedavisine Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde devam ediliyor.
Bu haber toplam 240 defa okunmuştur
Etiketler : TRAFİK, TRAFİK KAZA, Emrullah Akın
Önceki ve Sonraki Haberler