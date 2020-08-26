Lefkoşa33 °C

  1. HABERLER

  2. HABERLER

  3. 17 yaşındaki yayaya çarptılar
17 yaşındaki yayaya çarptılar

17 yaşındaki yayaya çarptılar

Lefkoşa'da Dr. Fazıl Küçük Bulvarı'nda Hidden Garden civarında yolun karşısına geçmeye çalışan 17 yaşındaki Emrullah Akın'a Turgay Çetinkaya'nın kullandığı araba çarptı.

A+A-

Lefkoşa'da Dr. Fazıl Küçük Bulvarı'nda Hidden Garden civarında yolun karşısına geçmeye çalışan 17 yaşındaki Emrullah Akın'a Turgay Çetinkaya'nın (53) kullandığı araba çarptı. Akın'ın tedavisine Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde devam ediliyor.

Bu haber toplam 240 defa okunmuştur
Etiketler : , ,
Önceki ve Sonraki Haberler