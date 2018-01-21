17 yaşındaki Veli Irmaklı hayatını kaybetti

Girne'de, Salih Miroğlu Caddesi üzerinde, bugün saat 16:20 sıralarında, Lefkoşa'da sakin 17 yaşındaki Veli Irmaklı, yapımı devam etmekte olan yedi katlı inşaat hâlindeki binanın üst katından atlayarak hayatını kaybetti. Söz konusu şahıs olay yerinde yaşamını yitirdi. Polisin olay ile ilgili soruşturması devam ediyor.